Zes panden wijken voor The Bridge

Aan de Vrijdagmarkt en met zicht op de groene Leieboorden waar geschiedenis en moderne levensstijl samenkomen, komt er een nieuw, prestigieus nieuwbouwproject: The Bridge. Er komen 19 appartementen. Projectontwikkelaar Invest Build kreeg een omgevingsvergunning voor de sloop van een woning en een hele rij leegstaande handelspanden in de Leiestraat in Wervik, aan de overkant van de Leiebrug.

Het gaat om het huis naast frituur Sint-Medard, het Chinees restaurant Chou Garden, de gewezen tabakswinkel Tabak & Co, een gewezen nachtwinkel, gewezen café The Skyline en daarnaast de gewezen pastazaak Pasta & Co, waarin vroeger jarenlang een kledingzaak was gevestigd. In totaal gaat het dus over zes huisnummers. Invest Build kocht heel de rij, heeft diverse referenties in de regio en is de vennootschap van Johan Wastyn, Frankie Duverger en hun familie. Sinds enkele weken is de ontmanteling bezig en volgt de afbraak. Corpuss staat in voor de nieuwbouw. Deze moderne woonresidentie, gelegen in het historische centrum aan de Sint-Medarduskerk met zicht op de nieuwe groenzone aan de Leiebrug, biedt een unieke kans om te wonen in een dynamische omgeving, met alle voordelen van de stad binnen handbereik, gecombineerd met comfort en kwaliteitsvol wonen.

“The Bridge is ideaal gelegen in het historische stadscentrum van Wervik, in een levendige, toegankelijke buurt”, zegt woonadviseur Louise Wastyn. “Dankzij de uitstekende verbindingen via het wegennet en de nabijheid van winkels, restaurants en voorzieningen, heeft dit project alles te bieden voor zowel stadsbewoners als wie op zoek is naar een mooie woonomgeving met een prachtig uitzicht. En met de groene Leieboorden op enkele meters, kan je genieten van wandelingen langs het water en de rijke natuur die deze omgeving te bieden heeft.”

Parkeergarage

The Bridge is ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau B2Ai en combineert stijlvolle, moderne architectuur met duurzame materialen. Het gebouw heeft vier bovengrondse bouwlagen en twee ondergrondse niveaus als parkeergarage. Een primeur voor Wervik. “Het ontwerp zorgt voor een open en luchtige sfeer, met veel natuurlijk licht in de woonruimtes en commerciële units”, zegt Louise. “De gevel van het gelijkvloers is teruggetrokken, wat zorgt voor een overdekte gaanderij, een uitnodigende ruimte voor voetgangers en winkeliers.”

“Het project zal in totaal 19 hoogwaardige woonunits bieden, geschikt voor verschillende behoeften en levensstijlen. Of u nu op zoek bent naar een gezellige appartement of een moderne studio, The Bridge biedt appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. De grote ramen zorgen niet alleen voor veel lichtinval, maar ook voor een prachtig uitzicht over het groene marktplein, de Leiebrug en de omliggende natuur aan de Leie.”

Winkels en cafés

“De commerciële units op het gelijkvloers zijn ontworpen om een breed scala aan ondernemers te ondersteunen, van winkels en cafés tot kantoren. De overdekte gaanderij creëert een aangename sfeer voor bezoekers en biedt ruimte voor ondernemers om zich te onderscheiden. Dit maakt het project niet alleen aantrekkelijk voor bewoners, maar ook voor bedrijven die willen profiteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid op deze locatie.”

“Elk appartement is uniek en uitgerust met moderne voorzieningen zoals moderne keukens, luxueuze badkamers, ruime leefruimtes en warmtepompen met vloerverwarming. Onder het gebouw wordt een ruime ondergrondse parking voorzien, met 46 parkeerplaatsen, waaronder 10 parkeerboxen voor extra privacy en veiligheid.”

“Fietsers kunnen hun fietsen veilig stallen in de overdekte fietsenstalling in de binnentuin. De locatie is uitstekend bereikbaar, met gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer en de belangrijkste verkeersaders. The Bridge is niet zomaar een woonproject. Het is dé kans om te investeren in een toekomstgerichte levensstijl op één van de meest aantrekkelijke locaties van Wervik. Het biedt de ideale omgeving voor succes en welzijn.”

Op de prijzen is het nog even wachten.

Meer info: www.investbuild.be.