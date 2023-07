Zes nieuwe woningen en dertien garages op komst in Geluwesesteenweg

In de Geluwesesteenweg in Wervik worden de gewezen elektrowinkel en woning van Willem Deleu en Josette Deroulou afgebroken. Er komen in de plaats zes woningen en dertien garages.

Bouwheer is Invest Build, dat ook in de Leiestraat in Wervik bezig is met een nieuwbouwproject na afbraak van twee kleine woningen.

Het nieuwbouwproject komt naast de winkel Decoratie Bourgeois. De bewoners Willem en Josette zijn al ruime tijd verhuisd.

Bij de stad is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en loopt gedurende een maand een openbaar onderzoek. In die periode kan iedereen opmerkingen, vragen of bezwaar indienen. (EDB)