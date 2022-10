WVI lanceert verkoop bouwkavels op nieuwe wijk Schiethoek in Poelkapelle: “Mensen met band met gemeente krijgen voorrang”

De WVI realiseert samen met het lokaal bestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel het woonproject Schiethoek met in totaal een 90-tal woonentiteiten. Nu de infrastructuurwerken afgerond zijn, lanceert de intercommunale de verkoop van de 21 sociale en middelgrote bouwkavels. “Inwoners die willen verhuizen, mensen die in Langemark-Poelkapelle werken of een band met de gemeente kunnen aantonen, krijgen voorrang”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van de WVI.

Op 22 juni 2020 gingen de infrastructuurwerken van start op de site van De Schiethoek tussen de Langemarkstraat, de Brugseweg en de Oude Bosweg in Poelkapelle. De Mandel bouwt er in een eerste fase 23 huurwoningen en 9 koopwoningen. In een tweede bouwfase komen daar nog eens 14 huurwoningen bij. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft 32 kavels in dit project. Daarvan worden nu 21 te koop aangeboden. “Alle 21 bouwloten beschikken over een vrijstaand hoofdvolume waarbij je kan kiezen voor een plat of hellend dak”, zegt Geert Sanders, directeur van WVI. “Ook de betaalbaarheid van onze bouwloten vormt een grote troef dankzij een mix van sociale en middelgrote bouwkavels. De grondprijzen starten al vanaf 68.400 euro. De oppervlakte van de kavels varieert van 360 vierkante meter tot 624 vierkante meter.”

Publieke groenas

Op de zelfbouwkavels kan een doorzonwoning worden gebouwd die in relatie staat met het open landschap aan de ene zijde en de straat aan de andere zijde. Voor een rustig en harmonieus straatbeeld werd bovendien een kleurenprofiel voor de dakmaterialen (donkergrijs tot zwart) en de gevelmaterialen (wit-grijs-zwart) vastgelegd via de verkavelingsvoorschriften.

“Er werd ook sterk geïnvesteerd in een kwaliteitsvol openbaar domein, waarbij groen, mobiliteit en waterhuishouding bijzondere aandacht krijgen”, vervolgt Geert Sanders. “Zo vormt een publieke groenas met ruimte voor open water het kloppend hart van het nieuwe woonproject Schiethoek. Het projectgebied wordt doorkruist door een voetweg die loopt van de Brugseweg tot aan de Oude Bosweg. Zo kunnen kinderen veilig de basisschool bereiken. Het gemotoriseerd verkeer kan het woonproject enkel via de Langemarkstraat bereiken.”

Betaalbaar woonaanbod

“Voor een dorp als Poelkapelle is het belangrijk dat we blijvend een betaalbaar woonaanbod kunnen aanbieden”, zegt burgemeester Dominique Cool.

“Zo willen we startende alleenstaanden, gezinnen met één inkomen en tweeverdieners de kans geven om in eigen gemeente te blijven wonen. Schepen Peter Vantomme vult aan: “Moderne, betaalbare woningen voor diverse gezinnen met een eigen carport of garage en een private parkeerplaats. Hier kan je nog onthaasten in een groene, rustige omgeving vlakbij alle voorzieningen. We zijn dan ook heel tevreden met dit woonproject.”

Sleutel-op-de-deurwoningen

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/burger/inschrijven-wachtlijst. Elke geregistreerde kandidaat-koper ontvangt het informatiedossier. Vervolgens kan je een vrijblijvend gesprek inboeken over de mogelijkheden. WVI werkt ook samen met bouwpromotor Erff uit De Panne voor de realisatie van 11 sleutel-op-de-deurwoningen.