Woonstart opent vijftien nieuwe sociale woningen in Klijtenstraat in Tielt: “Maar de nood blijft hoog”

Anderhalf jaar na de opstart van de nieuwe woonmaatschappij, maakt Woonstart werk van een eerste uitbreiding in hun aanbod sociale woningen. Aan de Klijtenstraat in Tielt neemt de woonmaatschappij vanaf 1 april vijftien nieuwe sociale woningen in gebruik. Een mooie uitbreiding volgens voorzitter Luc Vannieuwenhuyze, al blijft de vraag naar extra woningen groot.

Vier jaar geleden keurde de Vlaamse regering een nieuw decreet goed, waarmee werd vastgelegd dat er in elke streek slechts één woonmaatschappij mag bestaan. Van 88 sociale huisvestingsmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren, moest Vlaanderen naar 42 woonmaatschappijen. In juni 2023 werd zo in Tielt het startschot gegeven van Woonstart, de nieuwe woonmaatschappij van het werkingsgebied Midwest-Oost dat de gemeenten Tielt, Wingene, Ruiselede, Pittem en Meulebeke omvat.

De nieuwe woonmaatschappij had in eerste instantie 960 woningen in haar bezit, maar maakte meteen ook de intentie bekend om dat aantal tegen 2028 te verhogen naar 1.500. Donderdag heeft Woonstart een eerste stap gezet in die uitbreiding, met de opening van vijftien nieuwe sociale woningen in de Klijtenstraat in Tielt.

Gemeenschappelijke tuin en fietsenstalling

“De nieuwe woningen zijn een antwoord op de grote vraag naar betaalbare, kwalitatieve woonruimte”, zegt algemeen directeur Kris Verwaeren. “De appartementen zijn technisch, energetisch en comfortabel up-to-date, met aandacht voor onderhoudsvriendelijkheid. Het project, dat al in 2017 werd opgestart, vervangt twee verouderde woningen en twee oude loodsen in slechte staat.”

Na de sloop in 2020 en de bouwvergunning in 2022, startten de werken in de zomer van 2023. In februari werden de werken afgerond. De uitbreiding bestaat uit vijftien zuidelijk gerichte appartementen met één, twee of drie slaapkamers, een eigen parkeerplaats, een berging en toegang tot een gemeenschappelijke tuin en fietsenstalling. De financiering voor de bouw kwam van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De totale bouwkost bedroeg 3.641.201 euro inclusief btw, wat neerkomt op een gemiddelde van 242.746 euro per appartement.

Dankzij de nieuwe woningen zullen vijftien gezinnen vanaf 1 april hun thuis kunnen vinden in het centrum van Tielt. “Dit is een mooie uitbreiding, maar de nood blijft hoog”, benadrukt Woonstart-voorzitter Luc Vannieuwenhuyze. “We beheren intussen ruim 1.000 woningen in Tielt, Wingene en Pittem, maar er staan nog 978 kandidaten uit de regio op de wachtlijst. Inzetten op nieuwbouw én renovatie blijft dan ook cruciaal om aan die vraag te kunnen beantwoorden.”

Nog projecten gepland

Er komen dan ook heel wat projecten aan voor de woonmaatschappij. “In de Keidamstraat zullen we negentien woningen renoveren”, zegt operationeel directeur Peter Declerck. “In de Collegesite zijn ook enkele loten gereserveerd voor sociale woningen en aan de Zuiderring komen er binnenkort enkele sociale koopwoningen bij. In de Hoogmolenweg in Aarsele willen we ook 36 sociale woningen realiseren, en voor de andere gemeenten zitten nog heel wat andere projecten in de pijplijn. De meeste projecten zullen nog enkele jaren in beslag nemen, maar we maken er met de woonmaatschappij dus wel werk van om iedereen zo snel mogelijk te kunnen bedienen van een woning.” (csd)