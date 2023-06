Woonsprong zorgt vanaf nu voor sociale huisvesting in de Middenkust: “We willen uitbreiden naar 4.800 woningen”

Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren uit zes gemeenten aan de Middenkust fusioneerden tot Woonsprong. “We beheren 4575 woningen en breiden tegen 2028 uit”, luidt het.

Het lappendeken van de sociale huisvesting in Vlaanderen wordt hertekend. De hervorming houdt in dat honderden huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren fusioneren tot 42 woonmaatschappijen. “In de zes gemeenten aan de Middenkust gaat het om De Gelukkige Haard, de Oostendse Haard, Woonwel, woondienst JOGI en het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende. “De nieuwe maatschappij Woonsprong beheert zo momenteel 4575 woningen”, zegt Sara Casteur, algemeen directeur.

Die zijn eigendom van Woonsprong en 300 private huurders (vroeger via het SVK). “We dienen ook de woningen van vertrekkende maatschappijen over te nemen en zullen tegen 2028 nog groeien met extra 500 woningen. Met de maatschappij Yzer en Zee zijn er goede contacten en zullen we snel schakelen.” Alle personeelsleden, ongeveer 85 voltijdse jobs, blijven actief in Woonsprong. “De vijf maatschappijen kampten met personeelstekort, dus er is werk voor iedereen”, luidt het

Huurders

“De regels en huurprijzen veranderen niet. Voor de huurders komt er één aanspreekpunt”, zegt Casteur. “We worden groter en kunnen de dienstverlening veel beter organiseren. Als er iemand uitvalt, dan kunnen we dat voortaan veel beter opvangen. We willen vooral een laagdrempelige woonmaatschappij zijn.”

De huurders kunnen zonder afspraak terecht in de centrale kantoren in de Seringenstraat en Lijndraaiersstraat. Er komen ook punten in de deelnemende gemeenten waar huurders tijdens zitdagen terecht kunnen.

Uitdagingen

“Er zijn stijgende grond- en energieprijzen, maar dé uitdaging blijft toch zorgen voor voldoende nieuwe woningen. In de jaren ’70 bouwde men evenveel woningen in één jaar als nu in zes jaar. Dat komt omdat procedures strenger zijn geworden. Een andere uitdaging is de renovatie van oudere woningen. Daarbij moeten we ook oog hebben voor de begeleiding en de herhuisvesting.

Voorzitter Kurt Claeys is tevreden dat de zes gemeenten elkaar gevonden hebben: “Dit is een mooi voorbeeld dat samenwerking tussen de drie steden en drie gemeenten kan. Het is voor herhaling vatbaar. Er zijn mogelijkheden op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit of milieubeheer.”