Woonproject moet Uitkerke nieuwe impulsen geven: “In één klap komen er een pak nieuwe, jonge gezinnen bij”

NV Projectbouw gaat op de site van De Wullok en basisschool Zilvermeeuw een nieuw woonproject ontwikkelen met vijftien eengezinswoningen en vierentwintig appartementen. “Daar zal ook de buurt wel bij varen”, zegt zaakvoerder Nick Verwimp.

In de gemeenteraad van februari werd alvast de omgevingsaanvraag goedgekeurd voor het project. Dat houdt een herbestemming in voor de voormalige site van jeugdherberg De Wullok en de achterliggende school, die in juni de deuren sloot. “De hele site, die in totaal zo’n 8.000 vierkante meter beslaat, zal via het Tiendehof ontsloten worden en zo één grote parkzone vormen met veel open ruimte. Meer dan veertig procent van het terrein staat op de plannen groen ingekleurd”, zegt Nick Verwimp van NV Projectbouw.

Vaste bewoners

Concreet gaat het over vijftien percelen voor eengezinswoningen van gemiddeld zo’n 165 vierkante meter, met drie of vier slaapkamers, twee staanplaatsen en een tuin. “De woningen grenzen op die manier aan elkaar dat ze een maximum aan privacy waarborgen”, aldus Verwimp. Daarnaast komen er ook nog vierentwintig ruime woonappartementen van gemiddeld 120 à 130 vierkante meter zes op de voormalige site van De Wullok en achttien op de achterliggende schoolsite. Die krijgen allemaal een ruim terras. “We mikken voor alle duidelijkheid wel degelijk op vaste bewoners”, gaat Verwimp voort. “Voor die mensen die beweren dat de gewone Blankenbergenaar zich dit niet kan permitteren: er zijn op dit moment al meer dan honderdvijftig gegadigden, en jawel, dat zijn allemaal mensen van hier.” De vraagprijs voor zo’n eengezinswoonst vertrekt vanaf 420.000 euro, de appartementen starten aan 365.000 euro. “De Wullok wordt een toonbeeld van energiezuinigheid”, zegt Verwimp.

“Er zijn op dit moment al meer dan honderdvijftig gegadigden”

“Een energiepeil E30 is nu de maximumnorm voor nieuwbouw, maar wij gaan daar nog een stuk verder in. Zo voorzien we overal geothermische warmtepompen in dit project, en al die boringen kosten ons natuurlijk óók een smak geld. Maar met wat extra zonnepanelen op het dak, kan je zo’n woning gemakkelijk volledig energieneutraal maken. Bovendien genieten we hier van het verlaagde btw-tarief van 6 procent omdat het over sloop en heropbouw gaat. Als je dat vergelijkt met een nieuwe verkaveling zoals De Lange Thuyn, waar je met 21 procent btw zit, bespaar je op zo’n eengezinswoning al gauw een paar tienduizend euro’s. Dus neen, als je de gemiddelde kostprijs per vierkante meter bekijkt, zitten we daar eigenlijk net onder”, zegt Verwimps collega Tom Bogaert. De parkeergelegenheid blijft bovengronds. “Door de aanwezige veenlaag is een ondergrondse parking immers geen haalbare kaart”, legt Verwimp uit. “Maar de mobiliteit op het terrein is goed overdacht. Er zal bovengronds plaats zijn voor 53 wagens, waarvan een deel privatief en een deel voor bezoekers. Daarnaast zullen we ook met deelwagens werken op de site, en komen er overal laadvoorzieningen.” Er wordt een fiets- en wandelpad aangelegd op de site en NV Projectbouw voorziet ook een petanqueveld tussen de twee appartementsblokken ter hoogte van de vroegere school. “Overdekte fietsenstallingen zullen ter beschikking staan, waar zowel bewoners als bezoekers van gaan kunnen genieten. Zoals je ziet, werd aan alles gedacht. Zelfs fruitbomen krijgen een plaatsje op de site zodat gemeenschappelijke groene ruimtes ook functioneel worden.”

Opwaardering

De werken zouden deze zomer al van start gaan. “Voor de realisatie van de eengezinswoningen rekenen we op een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Dergelijke nieuwbouwwoningen met tuin zijn in Uitkerke trouwens bijna niet te vinden, waardoor we dus niet alleen voor een opwaardering, maar ook voor een verjonging van de buurt zullen zorgen. Eens het project gerealiseerd zal zijn, komen er in één klap een pak nieuwe jonge gezinnen bij op Uitkerke. Ook de lokale economie zal hier nieuwe impulsen door krijgen. Uitkerke kan hier dus alleen maar wel bij varen”, aldus Nick Verwimp.