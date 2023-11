Woonproject Kolenkaai op voormalige site Van Marcke in Brugge afgetrapt

De voormalige Van Marcke-site aan de Kolenkaai in Brugge ruimt plaats voor een groene binnentuin met rondom 111 woongelegenheden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon mocht hiervoor vrijdag het startschot geven. Dit is meteen het eerste woonproject van MarckPoint, een zusterbedrijf van Van Marcke.

Een warmtenet zal alle woningen langs de Brugse binnenvaart verwarmen en passief koelen, de energie wordt gehaald uit een BEO-veld op 150 meter diepte. De passieve koeling in de zomer is gratis, in de winter krijgen de bewoners een ‘warmterekening’ waarbij ze betalen per afgenomen eenheid warmte. “De lat wordt door Van Marcke op alle vlakken zeer hoog gelegd”, zegt Franky Demon. “De ontwikkeling van de site aan de Kolenkaai dient als een voorbeeld voor vergelijkbare projecten in onze stad.”

Langs het water komen 101 nieuwbouwappartementen en 10 nieuwbouwwoningen rond een groene binnentuin van 3.500 vierkante meter. Op de hoeken van het driehoekige terrein tussen de Kolenkaai, IJzerstraat en Diksmuidestraat is ruimte voorzien voor kantoren, lokale handel en horeca.

Duurzaam en comfortabel

“Het is het eerste bouwproject waarin Van Marcke Group al zijn interne expertise samenbrengt. Ons engineering-team is gespecialiseerd in hernieuwbare energie en technische berekeningen, terwijl ons prefab-team kant-en-klare energiemodules en sanitaire installaties zal leveren. Zo zetten we al onze kennis in om de gebouwen zo duurzaam én comfortabel mogelijk te maken, maar versnellen we ook het bouwproces zelf”, zegt Caroline Van Marcke, ceo van Van Marcke.

Binst Architects tekende voor de architecturale vormgeving. Een groene keramieken gevelbekleding, het gebruik van hout en een spel van hoogteverschillen en inpandige terrassen moeten van het project Kolenkaai een eyecatcher langs het water maken.

De appartementen met één, twee of drie slaapkamers en terrassen zijn momenteel in voorverkoop bij Dewaele Vastgoed. De prijzen variëren van 217.500 tot 637.500 euro. De eerste bewoners zullen hun intrek kunnen nemen in 2026. “Een tiental woongelegenheden is al toegezegd”, geeft Filip Dewaele mee.