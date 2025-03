Woonproject Desselhof krijgt vorm

Het innovatieve woonproject Desselhof krijgt meer en meer vorm in de Desselgemstraat in de Molenhoek. Het gaat hier om een innovatief woonproject van 34 energiezuinige woningen waarvoor projectontwikkelaar Chapter George uit Harelbeke samenwerkt met Bouwwerken Putman uit Deerlijk.

“Met Chapter George – voorheen Bistierland – creëren we inspirerende woonruimtes met een hoogstaande kwaliteit en een creatief, functioneel design”, verduidelijkt Stefan Wattez van Chapter George. “Wij bouwen woningen en appartementen en leggen de nadruk op kwaliteit, betaalbaarheid, unieke architectuur en mooie en groene liggingen. Klantentevredenheid wordt hoog in het vaandel gedragen en er wordt getracht zoveel mogelijk te werken op maat en naar de behoeften van de klant.”

Voor de realisatie van heel wat projecten werkt Chapter George vaak samen met Bouwwerken Putman uit Deerlijk. Bouwwerken Putman werd juist na de Tweede Wereldoorlog opgericht door Stijns grootvader, Cyriel Putman, die toen veel van de voormalige bedrijfsgebouwen in de streek mocht verwezenlijken. “Mijn vader Joseph heeft het werk verdergezet en later zijn ook mijn broer Steven en ikzelf toegetreden”, gaat Stijn verder. “We hebben nu 15 personeelsleden. Eén ding is altijd hetzelfde gebleven, we bouwen nog altijd woningen met de grootste zorg en kwaliteit. Dat realiseren we als kleinschalig bedrijf onder meer door prominent aanwezig te zijn op de werf van bouwprojecten, nieuwbouw of verbouwingen.”

Energiezuinig

“Dat geldt voor het nieuw woonproject Desselhof in de Desselgemstraat, waar we instaan voor de grondwerken en rouwbouw. 34 knappe, energiezuinige woningen met een doordachte architectuur en een unieke afwerking worden ingeplant in een rustige oase met twee, doodlopende straten. Tussen beide straten wordt een groenzone met wadi’s voorzien die voor alle bewoners toegankelijk is, waardoor het een veilige speelplek en een fijne ontmoetingsplaats vormt.”