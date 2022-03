“Woonproject Boevrie in Brugge wordt bruisende groene stadswijk”

Potentiële kopers maakten tijdens een infomarkt kennis met de nieuwe residentiële stadswijk Boevrie op de site van het VTI in de Boeveriestraat. Daar verrijzen binnen enkele jaren 134 appartementen en woningen.

Op de site waar over enkele jaren de nieuwe residentiële stadswijk Boevrie moet verrijzen werd op zondag 20 maart door makelaar Delbecque een infomarkt georganiseerd. Potentiële kopers konden er kennismaken met alle aspecten van dit project op de site van de school VTI in de Boeveriestraat die intussen verhuisd is naar een gloednieuw complex langs de Vaartdijkstraat.

“Meer dan een residentieel project wordt dit een nieuwe bruisende en groene stadswijk”, zegt makelaar Guy Delbecque die het project van ontwikkelaars Baltisse en Steenoven mag commercialiseren. “Het project Boevrie omvat 134 woongelegenheden waarvan een honderdtal appartementen – met 1, 2 of 3 slaapkamers – en de rest eengezinswoningen en stapelwoningen.”

“Perfect bereikbaar via alle invalswegen maar toch vlakbij de historische Brugse binnenstad en het station is het perfect gelegen. Het woonproject is ook toegankelijk voor niet bewoners en bevat drie groenpleintjes en drie betegelde pleintjes. Het geheel is bovendien openbaar domein waardoor alles perfect onderhouden zal worden door de groendienst van de Stad Brugge.”

Ondergrondse garage

“Er wordt een ondergronds garagecomplex voorzien voor 180 voertuigen. De interesse is bijzonder groot.” Over een kleine vier jaar moet het woonproject Boevrie volledig klaar zijn.

