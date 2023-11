Woonmaatschappij koopt zes gebouwen om te slopen in Menen: “We willen geen betonnen blok”

Werken aan een Menen 2.0? Als het van Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik afhangt, kan de hippe term erg snel een concrete vorm gaan krijgen. De maatschappij kocht een resem gebouwen in het stadscentrum, die weldra een nieuw elan moeten geven aan de binnenstad. “Wat het gaat worden? Dat weten we eigenlijk zelf nog niet!”

Stadskankers aanpakken! Zowel het stadsbestuur als de woonmaatschappij willen het niet met zoveel woorden gezegd hebben, al is de opzet van de investering duidelijk. 6 gebouwen, gelegen op de hoek van de Kortrijkstraat en de August Debunnestraat, werden zopas aangekocht door Impuls Menen-Wervik en zullen worden gesloopt.

Stadskernhernieuwing

“Een van de hoekstenen van Impuls Menen-Wervik is de stadskernhernieuwing, iets waar we door deze aankoop concreet werk van zullen kunnen maken.” Sonny Ghesquiere, directeur van Impuls Menen-Wervik, is alvast blij dat de aankoop kon worden gerealiseerd.

“Van de 6 gebouwen zijn er nog twee bewoond, anderen waren dan al weer onbewoonbaar verklaard. Het vormt een vuile plek op de stadskaart natuurlijk. Met de steun van de stad konden we in dialoog gaan met de eigenaars en slaagden we erin alles over te kopen.”

Denkoefening

De volgende stap zal dan weer een stevige denkoefening worden. “We hebben aan verschillende ontwerpers gevraagd hun visie met ons te delen. We willen een project dat al onze waarden laat samensmelten. Het moet een sociale plek worden, waar mensen kunnen wonen of elkaar opnieuw ontmoeten. Natuurlijk moet er ook plaats zijn voor heel wat groen. Wat we dan weer niet willen, is een betonnen blok.”

“Geen appartementen, geen megastructuren maar iets dat uitnodigend oogt. Alle gebouwen beschikken over rijkelijk veel ruimte en een tuin, het kan niet de bedoeling zijn dat we alles dichtgooien met beton. We hopen dat we tegen eind dit jaar de eerste ontwerpen zullen kunnen voorstellen.”

Over het bedrag dat met de transactie gepaard ging, blijft men vaag. “We hebben met de vorige eigenaars besloten de nadruk te leggen op de toekomst en niet zozeer de prijs.”