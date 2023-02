Wooncomplex met 37 appartementen herrijst op oude Callewier-site in Heule

Projectontwikkelaar Belipro lichtte op een infomoment zijn plannen toe voor de herontwikkeling van de Callewier-site in de Gullegemsestraat. Zo’n 165 geïnteresseerden tekenden present. Concreet komen er 37 appartementen en vier handelszaken, verspreid over zes appartementsblokken, die krijgen allemaal de naam van bekende Heulenaars. Opmerkelijk: de winkel van Moniek Gheysen is onderdeel van het project en gaat binnen een aantal jaar volledig tegen de vlakte. Als alles volgens plan loopt, moeten de zes blokken er in 2027 staan.

De Callewier-site is al jaren een van de stadskankers in Heule. Vroeger was de Callewier-winkel een van de vele groothandelsmarkten die Heule rijk was, maar sinds de sluiting, zo’n 10 jaar geleden, viel de site met regelmaat ten prooi aan vandalisme. Na jaren van onduidelijkheid kocht ontwikkelaar Belipro in 2020 de gebouwen van Callewier, Moniek Gheysen en Spes Nostra Heule en zette er in november 2021 de sloophamer in. Nu maakte het, na lange onderhandelingen met de stad, bekend dat er 37 appartementen en vier handelszaken komen op de site. De appartementen worden tussen de 75 en 125 vierkante meter groot, en geven uitzicht op het stadspark. “Heule heeft alles om er een succesvol project van te maken. We gingen meermaals in overleg met de stad en presenteren nu een plan op maat van de Heulenaars. ”, zei Krist Vandemoortele van Belipro.

Avenue Rouge

Het project krijgt de naam “Avenue Rouge”, een knipoog naar de vele roodbruine gebouwen in de buurt en naar de vroege rode grindwegen in het park van Heule. Het volledige wooncomplex wordt dan ook in roodbruine bakstenen opgetrokken. De ontwikkelaar maakte zich meermaals sterk dat het om een groen woonproject gaat. Zo komt er ook een klein veld temidden het project dat beschikbaar is voor alle Heulenaars en worden er ook fruitbomen aangeplant. “Momenteel is de site voor 62% verhard, met het bouwproject gaan we naar 70% groene ruimte en 30% bebouwing,” zegt Vandemoortele. Het woonproject zal ook een directe toegang geven tot het park voor fietsers en wandelaars. De site omvat ook de winkel van modeontwerpster Moniek Gheysen en de huidige fietsenstalling van Spes Nostra Heule in de Heulsekasteelstraat. Die panden gaan op termijn tegen de vlakte. De andere woningen in de straat blijven behouden.

Zo’n 165 geïnteresseerden tekenden present op het infomoment © Kurt De Schuytener

Avenue Rouge wordt opgedeeld in twee grote clusters. Fase A omvat twee blokken met appartementen en twee handelszaken, daarin komt er al zeker een nieuwe apotheker. Die moeten in 2024 opgeleverd worden. Fase B vormt het leeuwendeel van het project met 29 appartementen, een handelspand verspreid over vier blokken en de ruimte voor een horecazaak. Dat deel omvat ondermeer de winkel van Moniek Gheysen en moet gefinaliseerd worden in 2027. Er komt een ondergrondse parking met 58 ondergrondse parkeerplaatsen, die plekken zullen voorzien worden van alle nodige infrastructuur om een laadpaal te installeren. De installatie zelf laat de ontwikkelaar wel over aan de toekomstige bewoners.

De timing staat en valt met het openbaar onderzoek dat morgen start. Dan krijgen buurtbewoners 34 dagen de tijd om eventuele aanklachten tegen het project te formuleren. Als de projectontwikkelaar die periode zonder kleerscheuren doorstaat zouden de verdere voorbereidende werken deze zomer kunnen starten.

Opmerkelijke namen

Een leuke toevoeging aan het project: de zes bouwlagen worden vernoemd naar iconische Heulenaars. Zo komt er een toren “Moniek”, een verwijzing naar Moniek Gheysen. Ook krijgen fotografe Andréa Decock en “tinekesmoeder” Rose Lapere ook een eigen woonblok.