Woon eens in een school: “Gezinnen kunnen hier samen bouwen aan hun droomhuis op maat”

Ooit in een school willen wonen? In Geluwe wordt het straks mogelijk. Meer zelfs, kandidaten krijgen de kans om de bestaande klasgebouwen mee in te richten, terwijl het ‘schooluitzicht’ behouden blijft. “De ziel van de Geluwnaars zit in deze gebouwen.”

De jongensschool van Geluwe dateert van 1863, maar twee jaar geleden luidde de bel er een laatste keer. Met een petitie wou een groep bezorgde Geluwnaars de gebouwen behoeden voor de sloop. Er is nu beslist dat de meeste gebouwen behouden blijven.

“De emotionele betrokkenheid van de inwoners, die hier schoolliepen is groot. Hun ziel zit in de gebouwen. De afbraak van de school was nooit een optie”, schetst schepen Bert Verhaeghe (Stadslijst). “De gevels blijven behouden en worden hersteld. De oude turnzaal wordt een polyvalente ruimte voor de lokale verenigingen. Erboven komen galerijwoningen, eronder een ondergrondse parking voor een twintigtal wagens, want we willen de speelplaats behouden en vergroenen. De speelplaats wordt onthard en de bomen blijven. Het kopgebouw ‘t scolus is markant, maar bouwtechnisch helemaal op door de onherstelbare scheuren en barsten. Daar worden appartementen gepland in een nieuw gebouw, dat lijkt op ’t scolus.”

Droomhuis op maat

In de klasgebouwen, die onder meer langs de Derde Lansiersstraat liggen, komen woningen. “Ook die gevels blijven behouden, maar er komt een nieuw dak op. Tussen de gevels wordt een houten skelet gebouwd, zodat nieuwe en normale woonvolumes met verdiepingen mogelijk worden.”

“Intercommunale Leiedal wil straks een experimentele oefening doen. In plaats van er meteen een ontwikkelaar op te zetten, krijgen geïnteresseerde gezinnen de kans om hier ‘samen’ te bouwen. Het richtcijfer nu: een twintigtal woonunits. Maar als een tiental gezinnen zich straks kan vinden in een gezamenlijk plan om de gebouwen in te richten, dan kan dat ook. Ze kunnen hier samen hun droomhuis op maat bouwen, met een eigen architect en aannemer.”

De stad Wervik draagt de site nu over aan Intercommunale Leiedal. “Dit wordt binnenkort geformaliseerd op de gemeenteraad. Daarna start het traject en de zoektocht naar gezinnen, die zich kandidaat willen stellen. Ze moéten niet uit Geluwe komen. Iedereen krijgt de unieke kans om in dit groene erfgoed te komen wonen”, besluit Verhaeghe.

