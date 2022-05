Woningproject Ravelijnplein nog steeds niet afgewerkt: “Vervelend, want de nood aan gepaste huisvesting blijft hoog”

Aan het nieuwe Ravelijnplein blijft een groot sociaal woningproject al meer dan een jaar op zijn finale afwerking wachten. “Wij hopen dat er binnenkort een definitieve oplossing komt. De nood aan woningen voor ouderen is en blijft hoog”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Op de site waar vroeger de oude rijkwachtkazerne stond, op de hoek van de Emiel Coppieterstraat en de Rijkswachtstraat, bouwt de Veurnse woonmaatschappij IJzer en Zee aan een stadsinbreidingsproject dat 39 woongelegenheden omvat. De bouwmaatschappij in kwestie kocht de gronden aan. Een vijftal jaar geleden liet het de bestaande panden, waaronder de kazerne en woningen voor de toenmalige rijkswachters, slopen waarop de realisatie van de nieuwbouw kon beginnen.

En toen kwam er een kink in de kabel, legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. “De plannen omvatten 36 huurappartementen voor ouderen en drie koopwoningen”, steekt de burgemeester van wal. “Het project was het resultaat van een architectenwedstrijd en een aannemer werd aangeduid voor de bouw ervan. Er begonnen zich echter nogal wat problemen te stellen, die blijkbaar te maken hadden met de bakstenen en het cement, en de werken werden stilgelegd. Er kwam geen minnelijke schikking, met een juridische procedure tot gevolg. En die blijft aanslepen. Een eerste zitting over de aangelegenheid vond trouwens pas plaats in 2021”, zegt de burgemeester, die het dossier van nabij opvolgt.

“De flats zijn verhuurd en natuurlijk is het niet leuk voor de betrokkenen om zolang te moeten wachten”, gaat Geert Vanden Broucke verder, “maar het kan nu eenmaal niet anders. De woningen moeten in orde en conform zijn en dat is en blijft de begrijpelijke eis van de bouwmaatschappij. Ik krijg wel nog steeds heel wat vragen hierover, want de nood naar adequate huisvesting is en blijft hoog. Maar er is blijkbaar licht aan het einde van de tunnel. Ik merk dat er binnen in de flats wordt verder gewerkt en dat er een oplossing in zicht is. Ik heb ondertussen al het openbaar domein regelmatig laten opruimen, want dat is tijdens het opschorten van de werken ook nodig.”

Kokstraat

Inmiddels neemt het stadsbestuur verder ook actie wat het aanbod voor jonge gezinnen in het stadscentrum moet aanzwengelen. “We hebben nu al veertig premies van 10.000 euro uitgereikt aan jonge gezinnen die hier een woning kopen”, geeft de burgemeester nog mee. “We werken eveneens aan een opvallend project in de Kokstraat, naast de stadsbibliotheek. Daar zullen we een oude stadsboerderij met gronden aankopen en afbreken om er nieuwe woningen te realiseren De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) maakt hiervoor een ontwerp op”, besluit Geert Vanden Broucke (CD&V).