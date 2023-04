Woning Kalbergstraat 5 in Oostrozebeke wordt gesloopt: “Weinig opties op korte termijn”

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting was er heel wat te doen rond de woning in de Kalbergstraat 5, een woning die door de gemeente op 6 juli 2022 voor een bedrag van 272.500.00 euro werd aangekocht. De oppositie Inspraak-nu was gekant tegen deze aankoop omdat ze vond dat de gemeente niet de rol moet overnemen van een immobiliënkantoor en ook omdat de gemeente niet meteen een voorstel had omtrent de verdere bestemming van de leegstaande woning.

“Door de verstrengde maatregelen rond energie had de gemeente weinig opties op korte termijn. Belangrijk hierbij is dat de woning binnen de 5 jaar na het verwerven energielabel C moet halen of voor die periode gesloopt moet worden. Het werd al snel duidelijk dat het huis maar maximum 5 jaar meer ter beschikking zou zijn, gezien de te hoge kost om het energielabel C te halen. Om het huis in orde te brengen voor particulier verhuur, hetzij rechtstreeks of via sociaal verhuurkantoor, zijn de kosten veel te hoog. Uiteindelijk zou de woning ook maar vier jaar meer verhuurd kunnen worden”, bracht schepen Olivier De Marez enige klaarheid in dit dossier.

“Aanvankelijk werd er gekozen voor een minimale renovatie van de benedenverdieping. Aan de werkgroep Erfgoed en aan de foto-/ digiclub, die op zoek zijn naar een ander lokaal, werd gevraagd of zij hun intrek wilden nemen in dit huis. Zowel de werkgroep Erfgoed als de foto-/digiclub zagen het niet zitten om te verhuizen naar de Kalbergstraat 5 om diverse redenen (te klein, temperatuurschommelingen en periode van slechts 5 jaar). Het gemeentebestuur heeft deze woning gekocht ter uitbreiding van de site Tjuf en de mogelijkheid om de toegang tot de begraafplaats te verfraaien of anders in te richten.”

Definitieve bestemming

“De woning wordt eind 2023, ten laatste begin 2024, gesloopt. Intussen wordt een sloopvergunning opgemaakt en moet er een deelmuur heropgebouwd worden. Tot de sloop is de tuin toegankelijk voor het publiek en mag die ook gebruikt worden door de KSA.”

“Na de sloop worden er een viertal steenslag parkeerplaatsen voorzien en wordt de tuin opnieuw toegankelijk. In 2024 zal een volumestudie worden besteld. Samen met een interne nota zal deze studie als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van de site Tjuf”, besluit de schepen.

