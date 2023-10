Wonen met een gouden randje: Condius stelt Cond’or voor op de Zeedijk in Nieuwpoort

Dat Nieuwpoort gegeerd is bij projectontwikkelaars bleek onlangs nog toen tot 20,5 miljoen euro werd geboden voor een stuk grond van 12,5 are. Condius, een ontwikkelaar uit Nieuwpoort, en Karolien Lafaut Projects uit Tielt, stellen nu het unieke project Cond’or voor op de laatste beschikbare bouwgrond op de Zeedijk. Appartementen van 12,5 meter gevelbreedte met zeezicht zijn uniek aan de kust en daar hangt natuurlijk een stevig prijskaartje aan vast. Toch is meer dan de helft al verkocht en de bouw moet nog starten.

Nieuwpoort is al jaren hip en trendy en zeker ook wat het vastgoed betreft. Het Nieuwpoortse bedrijf Condius vaart mee op die positieve flow. “Nieuwpoort heeft veel te bieden”, bevestigt zaakvoerder Gino Weyne.

“Naast de haven zijn er de vele restaurants en de populaire winkelstraat Albert I-laan met gerenommeerde ketens en kleine boetieks. Het aanbod kwalitatief vastgoed zit op dezelfde golflengte. Bij onze eigen projecten zijn dat onder meer de 12 Lectus-gebouwen verspreid over Nieuwpoort-Bad met in totaal 250 appartementen. Het eerste pand dateert van 2010 en momenteel zijn er een 150-tal in ontwerp of aanvraag.”

Bouwen in de hoogte

Condius en Karolien Lafaut Projects uit Tielt stellen nu het exclusieve project Cond’or voor op de site waar ‘de huisjes met de gekleurde geveltjes’ staan. De ontwikkelaars hebben het pand, dat momenteel wordt afgebroken, in afwachting van de omgevingsvergunning kunstzinnig laten aankleden. Aanvankelijk zagen de initiatiefnemers het groter met een appartementsgebouw van 24 bouwlagen hoog, maar het stadsbestuur en de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening keurden het af. “Oorspronkelijk wilden we inderdaad het terrein zoveel mogelijk onbebouwd laten en in de hoogte werken”, blikt Weyne daarop terug.

“Vanuit dit appartement heb je ruim 12 meter zeezicht én een eigen wijnkelder”

“In het buitenland zien we dat al lang gebeuren. Daar is er geen atlantic wall maar wel een variatie in ontwerp en bouwhoogte en met een architectuur die doet verwonderen. Die aanpak resulteert in een kleinere footprint met veel open ruimte tussen de gebouwen. Het is jammer dat daarvoor aan onze kust nog maar weinig draagvlak is.”

Laatste grote site

En dus pakten de twee partners het anders aan. “Dit is de laatste grote site (17,47 are, red.) op de Zeedijk waar nog een nieuwbouw neergepoot kan worden. We hebben het dan ook met alle respect behandeld. Dat het een exclusief project is, hoeft geen betoog, op die plaats”, vervolgt de zaakvoerder.

“We hebben er bewust voor gekozen om het terrein niet volledig vol te bouwen waardoor 39 van de 47 appartementen een frontaal zeezicht hebben met achteraan extra grote zonneterrassen van waar je een zicht hebt op het achterliggende parkje. Daarnaast zijn er acht appartementen aan de kant van de Albert I-laan. Via een doorgang van zes meter hoog zal je trouwens van de winkelstraat naar de Zeedijk kunnen wandelen. Op het gelijkvloers is plaats voor drie handelszaken waaronder één restaurant.”

103 garages

“Niet alleen de ligging maakt dit project zo uniek”, pikt Karolien Lafaut in. “Elk appartement heeft een gevelbreedte van 5 tot 12,5 meter. Daarnaast komt er een wellness en elke bewoner kan tot 200 wijnflessen op de juiste temperatuur bewaren in een grote wijnkelder. Ondergronds, verspreid over drie verdiepingen, plannen we 103 garages. Het is de bedoeling dat de bewoners zorgeloos kunnen genieten van hun woonst aan zee en daarvoor staan wij in. We begeleiden de kopers in het personaliseren van hun appartement. Met mijn gepassioneerde interieurarchitecten zullen we instaan voor de esthetiek en de focus op luxueus wooncomfort.”

Helft al verkocht

In Cond’or, dat tegen de zomer van 2026 afgewerkt moet zijn, is er een aanbod van appartementen van 90 tot 240 vierkante meter. Op de website wordt het project voorgesteld als ‘wonen aan zee met een gouden randje’ en dat is niet gelogen. Voor het goedkoopste appartement, exclusief kosten, tel je al snel 900.000 euro neer. Hoeveel het duurste kost, willen de ontwikkelaars liever niet kwijt.

“De kopers lezen niet graag in de krant hoeveel ze voor hun appartement hebben betaald”, klinkt het. Opmerkelijk, de helft van de 47 flats is al verkocht, terwijl de bouw pas begin volgend jaar start. (GS)