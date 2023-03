West-Vlaming bouwt Oekraïne terug op met oorlogspuin

De oorlog in Oekraïne is nog volop aan de gang en toch wordt er al opnieuw gebouwd. West-Vlaming Bart Gruyaert (45) tovert er kapotgeschoten woonblokken om tot nieuw bouwmateriaal. Binnenkort legt president Zelensky de eerste steen van de eerste 456 appartementen die zullen herrijzen in het zwaar getroffen Hostomel. “Tot negentig procent van het puin kunnen we hergebruiken”, zegt Bart Gruyaert.

Toen Vladimir Poetin een jaar geleden zijn speciale militaire operatie in Oekraïne begon, deed hij dat vanuit de militaire luchthaven van Hostomel, vlakbij Kiev. Bart Gruyaert uit Tielt, getrouwd met een Oekraïense, kent verscheidene mensen die het live zagen gebeuren. “Onze vrienden stonden op hun balkon een sigaretje te roken toen ze plots helikopters zagen overvliegen, met daarin de troepen die Kiev moesten innemen. De buurt rond de luchthaven heeft het zwaar te verduren gehad, alles is daar kapotgeschoten. Zes grote appartementsblokken lagen volledig in puin”, zegt Bart.

Waar sommigen vooral vernieling zagen, zag Bart een opportuniteit. Als projectmanager voor het Franse afvalverwerkend bedrijf Neo Eco, dat puin recycleert tot volwaardig nieuw bouwmateriaal, stroopte hij de mouwen op. “Ondertussen zijn vier van die zes gebouwen volledig afgebroken en herwerkt tot materiaal. Tot negentig procent van het puin kunnen we hergebruiken. We gaan daarmee 456 nieuwe appartementen bouwen op dezelfde locatie. In de zomer leggen we de eerste steen, in aanwezigheid van het presidentiële koppel”, zegt hij.

Stoer doen

Of het niet een beetje vreemd is om al opnieuw te bouwen terwijl de oorlog nog volop woedt, ontkent Gruyaert. “Er zijn mensen die met hun kinderen in een garage slapen. Moet je hen in zulke omstandigheden laten leven? Nee, toch? Het klopt dat de oorlog nog niet voorbij is, maar wij maken ons daar geen zorgen over. Ik zeg dat niet om stoer te doen, het is de realiteit. De kans dat het gebouw opnieuw geraakt wordt, is zeer miniem. Militair gesproken is er voldoende slagkracht om weerwerk te bieden, mochten we aangevallen worden. Voor de Oekraïense overheid is dit een heel belangrijk project. Het is een manier voor de overheid om aan de buitenwereld te tonen dat het perfect mogelijk is om in Oekraïne te investeren in de heropbouw. Met Neo Eco zijn wij de eerste die naar Oekraïne trok met een concreet project. Men heeft ons meteen als een opportuniteit gezien en alle nodige ondersteuning gegeven. Dit is voor Oekraïne een prestigeproject”, zegt Bart Gruyaert.

Bart Gruyaert (rechts) komt de schade opmeten. (gf)

Het Franse bedrijf focust zich niet alleen op de ruime regio rond Kiev, het wil ook een rol spelen bij de heropbouw van verwoeste dorpen op het platteland. “Binnen enkele weken moeten we ook actief zijn in het zuiden van Oekraïne, waar de situatie nog een pak slechter is dan rond Kiev. Over een maand moet onze mobiele centrale operationeel zijn. De bedoeling is om één keer per maand in elk dorp langs te komen en daar op een centrale site alle puin te verwerken tot bruikbaar materiaal. Dat kunnen de mensen dan zelf komen ophalen – desnoods met een kruiwagen of een aanhangwagen – om er zelf mee aan de slag te gaan. Wij willen dat de Oekraïners zelf in staat zijn, zonder buitenlands geld, om hun gemeenschap weer op te bouwen. In Mykolaev gaan we ook een distributieketen opzetten waarmee we afgedankt materiaal verder verspreiden. Denk aan ramen en deuren, isolatiemateriaal of radiatoren. Daar kunnen mensen dan zelf mee aan de slag”, klinkt het.

Een maquette van de nieuwe woonblokken. De eerste steen wordt in de zomer gelegd. (gf)

Om de zes weken is Bart Gruyaert zelf in Oekraïne, om met eigen ogen de vooruitgang op te volgen. “In Hostomel zitten we volledig op schema. Het eerste blok van negentig appartement zal op 1 februari 2024 opgeleverd worden. Eind januari hebben we het project voorgesteld aan de bevolking. Vier van de vijf nationale tv-zenders waren aanwezig en hebben een item gebracht in primetime. Er is dus heel wat aandacht voor. Op sociale media krijgen we tienduizenden views. De bevolking blijft ergens wel sceptisch en ik begrijp dat ook. Als je in een garage woont en er komt daar plots een West-Vlaming van een Frans bedrijf vertellen dat hij een nieuwe flat voor je zal bouwen, dan denk je dat het te mooi is om waar te zijn. Maar hoe verder we vorderen, hoe meer de bevolking gelooft dat het zal lukken. En het zál lukken”, zegt Bart.

Wie zelf bruikbaar materiaal wil doneren, kan contact opnemen via de Facebookpagina van Neo Eco Ukraine.