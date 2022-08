West-Vlaanderen populair bij jongeren die huis willen kopen

West-Vlaanderen bleek in de eerste helft van het jaar de populairste provincie bij jongeren die een huis willen kopen: 37 procent van de kopers was er tussen de 18 en 30 jaar oud. De mediaanprijs van een huis dat door jongeren wordt aangekocht, ligt in België op 275.000 euro. Dat is maar iets lager dan de mediaanprijs die over alle leeftijdscategorieën heen wordt neergeteld.

Voor het eerst maakte de Federatie van het Notariaat (Fednot) een jongerenbarometer, op basis van de vastgoedtransacties in de eerste helft van dit jaar.

Ongeveer 19,5 procent van de Belgische bevolking is tussen de 18 en 30 jaar oud. Toch vertegenwoordigde die leeftijdsgroep in de eerste helft van 2022 zowat 30 procent van de kopers op de Belgische vastgoedmarkt. De mediaanprijs van een huis dat door de jongeren werd aangekocht lag in die periode dus op 275.000 euro, tegenover 280.000 voor alle huizen in België. Voor een appartement bedroeg de mediaanprijs 224.000 euro.

Bij de Vlaamse jongeren ligt de mediaanprijs van een huis iets hoger, namelijk op 295.000 euro. Maar ook dat bedrag ligt iets lager dan mediaanprijs voor alle leeftijdscategorieën in Vlaanderen (310.000 euro).

Appartementen

West-Vlaanderen bleek in de eerste helft van het jaar de populairste provincie bij jongeren die een huis willen kopen: 37 procent van de kopers was er tussen de 18 en 30 jaar oud. Daarna volgen Oost-Vlaanderen (36 procent) en Limburg (35 procent).

Jonge kopers die op zoek waren naar een appartement, kwamen dan weer het vaakst in de provincie Antwerpen terecht. Daar werd 36 procent van de appartementen gekocht door mensen tussen 18 en 30 jaar. West-Vlaanderen is met 14 procent dan weer de Vlaamse hekkensluiter in die ranglijst, onder meer omdat de oudere kopers massaal actief waren aan de kust. Voor appartementen was er in West-Vlaanderen een lichte prijsdaling van -1,1 procent naar een gemiddelde prijs van 285.610 euro. In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 264.937 euro.

In Brussel was net geen 22 procent van de kopers van een appartement tussen de 18 en de 30 jaar oud. Voor huizen ligt het aandeel van jonge kopers er zelfs maar op 10 procent. In Wallonië waren er dan weer 18 procent jonge kopers voor appartementen en 25 procent voor huizen.