Werken zendmast Koksijde-Dorp zijn eindelijk gestart

Na jarenlange discussies over de geschikte locatie voor een nieuwe zendmast die de communicatie dient te verzekeren voor zowel de inwoners als de hulpdiensten in Koksijde-Dorp, zijn nu eindelijk de werken gestart. De nieuwe mast zal praktisch even hoog zijn als de huidige, en vervangt meteen twee masten: die op het dak van het brandweerarsenaal en de Astridmast naast de sporthal.

De aannemer heeft alvast de betonnen plaat gegoten waarop de nieuwe zendmast zal staan. Bouwheer Proximus draagt alle kosten voor deze zendmast, die broodnodig is voor de ontvangst van gsm’s en smartphones én voor de hulpdiensten. De mast is nodig om de dekking en de capaciteit van het snel evoluerende draadloze communicatienetwerk en 4G in Koksijde-Dorp te garanderen en te optimaliseren. Allereerst als service voor de inwoners, maar ook voor diverse applicaties die werken met simkaarten (onder meer liften). Een topprioriteit is ook dat de hulpdiensten (brandweer en ambulancedienst) bereikbaar blijven. Een stabiliteitsstudie maakte duidelijk dat de huidige mast op het brandweerarsenaal moet verdwijnen (de huidige locatie voor het zendstation van o.a. Proximus). Zonder mast komt de werking van de hulpdiensten echter in gevaar. Draadloze communicatie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, maar vereist wel de nodige infrastructuur om te kunnen functioneren. De nieuwe mast zal meervoudig worden gebruikt: door drie operatoren (Proximus, Telenet en Orange) en ook voor het Astrid-systeem van de veiligheidsdiensten (antenne op de mast).

Veel locaties onderzocht

De bouwheer heeft in Koksijde-Dorp heel wat plaatsen en mogelijke locaties onderzocht. Ook de militaire basis, maar door het vliegverkeer is het geen optie om daar een mast te plaatsen. Een mast moet een bepaalde hoogte halen om functioneel te zijn en dat is niet toegelaten op de luchtmachtbasis. Bovendien ligt de basis niet centraal genoeg om de beoogde bedekking te garanderen. Ook de kerktoren in Koksijde-Dorp werd bekeken, maar door de ligging niet weerhouden. De huidige locatie van de Astrid-mast, naast de sporthal, werd evenmin weerhouden omdat dit het toekomstige masterplan van Koksijde-Dorp hindert. De gekozen locatie (aan de achterzijde van het Hoge Blekkerbad, richting voetbalveld) is perfect voor de bedekking en in functie van 4G. De infrastructuur bevindt zich helemaal centraal in het doelgebied. De plaats waar de mast komt, wordt gedefinieerd als Houtsaegerlaan 19a. Maar de mast komt niet in de Houtsaegerlaan te staan. Dit is omdat de gekozen locatie zich situeert op een groot perceel dat zowel aansluit bij de Pylyserlaan, Zeelaan als Houtsaegerlaan. Het perceel draagt een gebouw waaraan een adres is toegekend, namelijk de powerzaal. Het adres van de powerzaal is dus een eigenschap die aan het volledige perceel is gekoppeld, maar de mast zou wel degelijk naast het Hoge Blekkerbad komen.

Wolkengrijs

De kleur van de nieuwe mast is wolkengrijs en hij heeft een open, doorzichtige structuur die bestaat uit één rechte slanke constructie van 34,5 m hoog waarbij de dunne Astrid-antenne een hoogte bereikt van 37,84 m. Zo wordt het uitzicht zo weinig mogelijk gehinderd. Onderaan de mast wordt een groen scherm voorzien zodat alle voorzieningen in het straatbeeld mooi worden weggestopt.

In 2019 werd een eerste dossier ingetrokken door de aanvrager, na opmerkingen van het college van burgemeester en schepenen omtrent hoogte en vormgeving. Het ging toen om een volle pyloon van 40 meter hoog plus een antenne tot 45,75 m.