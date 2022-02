Werken voor nieuwbouw kinderopvang De Paddestoel in Brugge gestart

De containers van buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Paddestoel uit Sint-Michiels zijn na dertig jaar uit het straatbeeld verdwenen. Op dezelfde plaats in de Sint-Arnolduslaan komt een nieuwbouw, waar de BKO straks duurzamer en functioneler aan de slag kan.

De opening van de nieuwe locatie, die door toepassing van energiezuinige technieken gecombineerd met hernieuwbare energie bijna energieneutraal zal zijn, is voorzien in april 2023. Tijdens de bouwwerken is de opvang ondergebracht in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.

“De containers in Sint-Michiels boden niet langer het comfort waar een hedendaagse, flexibele kinderopvang nood aan heeft. We hebben binnen De Paddestoel en onze andere opvanginitiatieven voortdurend aandacht voor de sociale, economische en pedagogische functie van onze dienstverlening. De kracht van het kind staat centraal. In de nieuwe infrastructuur vertalen we dat bijvoorbeeld in vast meubilair op kindhoogte, maar net zo goed in een keuken die toegankelijk is voor de kinderen om in te werken. De nieuwbouw in Sint-Michiels zal een kwalitatieve ontmoetingsplek worden, in de breedste zin van het woord”, zegt directeur Tim Maenhout van De Blauwe Lelie.

Architectuurbureau Vaneeckhout uit Roeselare tekende het concept voor de nieuwe BKO. “Het gebouw is ontworpen in functie van het kind. De inplanting van het gebouw langsheen het verbrede voetpad en de speelhallen die zo ontworpen zijn dat er vanuit alle hoeken supervisie is, verzekeren een hoge graad van veiligheid. Het groen achteraan is de ideale speeltuin. Naast drie mooie zalen is er ook een polyvalente, afzonderlijk verhuurbare speelruimte”, aldus zaakvoerder Jo Vaneeckhout.

“Lichtrijke en uitnodigende opvangplek”

“Het ontwerp houdt rekening met mobiliteit, toegankelijkheid en groene accenten in de brede omgeving. Het idee is dat we op die plek eigenlijk ten dienste van drie doelgroepen staan: de kinderen die in de opvang verblijven, de kindbegeleiders en de ouders of bezoekers”, vult schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon aan.

“De nieuwbouw van BKO De Paddestoel wordt een toekomstgerichte, duurzame, lichtrijke en uitnodigende opvangplek. Kinderen kunnen er op termijn voor en na schooltijd terecht om even tot rust te komen, schooltaken op te volgen, te spelen en anderen te ontmoeten. We bieden 72 opvangplekken aan in de meest kwalitatieve omstandigheden. Er wordt gewerkt met duurzame materialen en we hebben aandacht voor ventilatie, veiligheid en bewegingsruimte. Daarmee geven we als zorgverlener en als bestuur duidelijk aan dat we ook een hart hebben voor de jongste inwoners van de stad”, besluit schepen van Sociale Zaken Pablo Annys.

(CGRA)