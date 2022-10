Werken nieuw sport- en jeugdcomplex van start

Met de afbraak van het oude gebouw zijn de voorbereidingswerken voor het nieuw Jeugd- en Sportcomplex zijn van start gegaan. Het oude centrum maakt plaats voor een multifunctionele sporthal en interactieve jeugdvleugel. Tegen de zomer van 2024 zou het project afgerond moeten zijn.

Met man en macht, sloophamer en kraan is op het sportpark aan de Dudenhofenlaan officieel gestart met de afbraak van het oude jeugdcentrum. De komende twee weken wordt de overige infrastructuur op deze site gesloopt en wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Het nieuwe complex bestaat uit twee grote delen: de multifunctionele sporthal en de jeugdvleugel. In de sporthal staat multifunctionaliteit centraal. De combi vloer maakt de zaal geschikt voor tal van sporten van tennis tot volleybal, van badminton tot handbal. Op het gelijkvloers komt het jeugdcentrum met een polyvalente ruimte die zal gebruikt kunnen worden voor onder meer creamomenten, de naschoolse opvang en de speelpleinwerking. Buitenkomt een centrale groenzone met speelruimte en ook het jeugdhuis De Sortie krijgt een nieuw onderkomen in de jeugdvleugel.

© (Foto GF)

“In januari 2023 wordt gestart met de feitelijke bouwwerken”, legt schepen van Sport en Jeugd Bert Gunst (CD&V) uit. “Tijdens de werkzaamheden doen we er als Stad alles aan om ons sport- en jeugdaanbod en de dienstverlening op peil te houden. Om onze jeugdwerking te garanderen, hebben we voor een locatie gekozen waarbij alle jeugd gecentraliseerd werd. Zo krijgen de Sport- en Jeugddienst hun onderdak in de voetbalkantine op het sportpark en blijven ze nauw betrokken bij alle sport- en jeugdactiviteiten die er plaatsvinden. Tal van activiteiten die specifiek op jongeren en kinderen gericht zijn, vinden ook onderdak in de voetbalkantine. Concreet gaat het onder andere om de Techniekacademie, de buitenschoolse kinderopvang De Panger en de tiener- en speelpleinwerking. Jeugdhuis De Sortie verhuist naar een houten chalet op het voorterrein van de voetbalkantine”, zegt de schepen.

Nieuwe toegangsweg

Voor fietsers en voetgangers worden aangepaste routes uitgewerkt om het sportpark op een veilige manier te bereiken. De huidige hoofdingang van het sportpark wordt afgesloten. Rechts ervan wordt een alternatieve in- en uitgang voorzien. De parking blijft toegankelijk, maar er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Daarnaast wordt het huidige Mountainbikenetwerk rond de werfzone omgeleid.

Het project moet af zijn tegen de zomer van 2024 en zal zo’n 14,6 miljoen euro kosten. Stad Nieuwpoort kreeg een subsidie van 900.000 euro van Sport Vlaanderen.