Werken afbraak zwembad in Oostende gestart: “Voorlopig enkel binnen”

In het voormalige zwembad aan de Koninginnelaan zijn de afbraakwerken gestart. “In een eerste fase gebeurt er asbestverwijdering in het gebouw”, zegt schepen Björn Anseeuw.

De afbraak van het zwembad had heel wat voeten in de aarde : er was felle tegenstand van actiegroep Dement via een petitie en de herbestemming was ook even een verkiezingsthema in 2018. Vorig jaar beslist de stad het gebouw af te breken om plaats te maken voor open ruimte. Voor de definitieve inrichting doet men een beroep op het stadsatelier. Het stadsbestuur is wel formeel dat er geen gebouwen kunnen komen op de site.

Maandag zijn de afbraakwerken gestart. Die zijn van buitenaf niet zichtbaar, bevestigt schepen Björn Anseeuw (N-VA) : “In een eerste fase is er asbestverwijdering binnenin. Dat is een delicaat werk en moet volgens regels gebeuren. Nadien wordt het gebouw afgebroken. Die klus zal tegen het voorjaar klaar zijn. Nadien komt er een open groen veld.”

Oostende investeert, via intercommunale Farys, ongeveer 200.000 euro in de werken. Dat is een vijfde van de raming die de stad vorig jaar voorop stelde. “Er is ons altijd gezegd dat de afbraak 1 miljoen euro zou kosten. Dat geld was ook begroot. Het is een meevaller dat dit nu heel wat goedkoper kan. In de kosten zit de volledige afbraak”, zegt de schepen. (efo/foto efo)