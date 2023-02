Werken aan sportsite Ter Linde gestart

Op woensdag 15 februari 2023 is gestart met de afbraak en de bouw van de nieuwe sportsite Ter Linde in de Tuinwijk in Geluwe. De werken zullen normaliter een jaar duren.

De werfzone wordt centraal ingericht voor de ingang van Ter Linde en zal afgebakend worden.

Maar de werken zullen ook een impact hebben op de ruimere omgeving, vooral ook door het aan- en afrijden van het (zwaar) werfverkeer. Daarom worden de volgende maatregelen ingevoerd tot en met 15 februari 2024: de bestaande circulatie rond de school blijft behouden, met inbegrip van de fietszone.

parkeerverbod

De vaste aan- en afrijroute voor het werfverkeer zal als volgt verlopen: A19 – Ieperstraat – Kapellestraat – Schoolstraat (noordelijk deel) – Ter Linde. In de Schoolstraat (deel tussen Kapellestraat en Ter Linde) zal een algemeen parkeerverbod langs beide zijden van de weg worden ingevoerd (van maandag tot en met zaterdag van 6 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds).

De parkeerplaatsen nabij Ter Linde (Tuinwijk) blijven toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Aangezien er tijdens de weekdagen (met inbegrip van zaterdag) niet meer zal kunnen worden geparkeerd in het deel van de Schoolstraat tussen de Kapellestraat en Ter Linde, wordt aanbevolen om te parkeren in de Kapellestraat, de Stampkotstraat of de Beselarestraat. Naast de parkeerruimte blijft de ‘zoen- en vroemzone’ in de Schoolstraat ook als alternatief mogelijk. Een bijkomende ‘zoen- en vroemzone’ komt er bij de start van de Tuinwijk. Via de school wordt er ook communicatie overgemaakt aan de ouders van de leerlingen. Het gebruik van de garageweg tussen de Beselarestraat en Ter Linde blijft maximaal mogelijk. De toegang tot de fietsstalling (kant Schoolstraat) blijft altijd bruikbaar. (JS)