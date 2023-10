Werken aan site rijkswachtkazerne liggen tijdelijk stil: “Werforganisatie loopt spaak”

De werken aan een sociaal woonproject in de Stationsstraat op de site van de voormalige rijkswachtkazerne liggen tijdelijk stil. Woonsprong, bouwheer van het project, is in constructief overleg met de aannemer om de werken weer op te starten.

Het project kent wat voorgeschiedenis. In 2014 al kocht sociale woonmaatschappij WoonWel de centrumparking en in 2018 de oude rijkswachtkazerne. In mei 2022, bij de start van de voorbereidende werken, werd het nieuwe woonproject uit de doeken gedaan. De kazerne, waarvan de gevels behouden blijven, wordt gerenoveerd tot negen appartementen en een polyvalente ruimte voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme, die er zelfstandig kunnen wonen. Op de gewezen centrumparking komt een gemengd project van vijf koopwoningen en 21 huurwoningen, en 61 parkeerplaatsen.

Fusie

Om te kaderen: afgelopen zomer fusioneerde WoonWel samen met sociale huisvestingsmaatschappijen De Gelukkige Haard, Oostendse Haard en sociale verhuurkantoren JOGI en SVK Bredene-Oostende tot Woonsprong. Maar de werken op de site liggen al een tijdje stil. Daar heeft de fusie voor alle duidelijkheid niks mee te maken. “Woonsprong organiseert sinds 1 juli het sociaal wonen in Gistel en dit betekent eveneens dat de al geplande renovatie- en nieuwbouwprojecten (van onder meer WoonWel, red.) verder worden uitgevoerd”, zegt Sara Casteur, algemeen directeur van Woonsprong.

“Aan het woonproject aan de oude rijkswachtkazerne in Gistel wordt momenteel inderdaad niet doorgewerkt. Dit buiten onze wil om. We doen er momenteel alles aan om ze terug op gang te trekken. Al blijkt dat geen evidente oefening. Zonder voorafnames te doen, willen ook wij zo snel mogelijk weer bedrijvigheid op de werf. Nu is het belangrijk voor de werf, voor de buurt én bovenal voor de toekomstige bewoners dat we zo snel als mogelijk terug kunnen verder (ver)bouwen”, besluit Casteur.

Communicatie

De woonmaatschappij zal de buurt informeren vanaf wanneer er terug bedrijvigheid komt op de werf. De reden van de gestaakte werken zou liggen bij de werforganisatie en zijn niet van financiële aard bij de aannemer, die nochtans een goeie reputatie kent.