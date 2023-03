Werken aan OC De Potyze kunnen van start gaan

Het Ontmoetingscentrum De Potyze in Ieper wordt een modern en klimaatvriendelijk buurthuis. De technische dienst voerde de voorbereidende werken uit, waardoor definitief kan gestart worden met de verbouwingen.

Het ontmoetingscentrum De Potyze is een voormalig schoolgebouw aan de oostzijde van de stad. Het voldoet niet meer aan de noden van de gebruikers en is toe aan een duurzame renovatie of BENOvatie. De totaalkost bedraagt 305.106 euro, waarvan 60 procent wordt gesubsidieerd.

Al in mei 2022 keurde de Ieperse gemeenteraad het dossier goed. Een lange administratieve weg resulteerde in een samenwerking met de Ieperse architecte Nele Delva van Trant-Architecten, de aannemers HRP uit Waregem en Maes & Coucke uit Markegem en diverse stadsdiensten.

“Het project is tweeledig en zullen we benoveren, of ‘Beter Renoveren’”, vertelt schepen van Cultuur en Duurzaamheid Valentijn Despeghel (Vooruit). “We mikken op hogere ambities op vlak van energieprestaties. Er komt een volledig nieuwe uitbouw voor het sanitair met duurzame technieken. Daarnaast worden in het bestaand gebouw de vloeren, het dak en de muren geïsoleerd, de elektriciteit vernieuwd en de ramen vervangen door hoogrendementsglas. Ook komt er ventilatie met warmteterugwinning. Op het dak komen zonnepanelen en er wordt een regenwaterput voorzien. De zaal en keuken worden ingericht in functie van multi-activiteiten. Alle ruimtes krijgen een frisse verfbeurt. Het einde van de werken is, zonder onvoorziene omstandigheden, gepland tegen eind 2023.”

“Het voormalig schoolgebouw OC De Potyze speelt een belangrijke rol in het culturele en sociale leven voor de inwoners van de buurt De Potyze en de Verloren Hoek. Dankzij de 60 procent subsidies kunnen we dit verouderd ontmoetingscentrum omtoveren tot modern en duurzaam buurthuis. De energiebesparende ingrepen in dit gebouw zijn goed voor een totale besparing van 13,69 ton CO2 per jaar.”

De totale investering voor dit project bedraagt 305.106,13 euro. Voor dit lokaal klimaatproject project kreeg Stad Ieper 87.334,00 euro van de Provincie West-Vlaanderen, 26.951,00 euro van Het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FOCI) en 65.751,00 euro binnen het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). (RLa)