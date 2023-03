Werken aan kerk van Neerwaasten kunnen binnenkort van start gaan

De toestand van de kerken op het grondgebied van Komen-Waasten is al langer een heikel punt. De passage van storm Eunice, in februari vorig jaar, heeft de zaken op de spits gedreven. Er schijnt echter licht aan het einde van de tunnel want de werken aan de kerk van Neerwaasten kunnen weldra beginnen.

Van voetbalpleinen tot sportzalen en een waanzinnig aantal daken. Eunice kende weinig tot geen genade tijdens haar doortocht en trof Komen-Waasten bijzonder hard. De schade was dermate enorm dat de grensgemeente bij de meest getroffen regio’s van Wallonië kon worden gerekend. Vooral de verschillende kerken op het grondgebied kregen er stevig van langs, kerken die toen reeds in een dramatische toestand verkeerden. De belabberde staat van de katholieke gebouwen vormt al langer een twistpunt binnen de muren van het gemeentehuis, met de stormschade die de druppel te veel was. De kerk van Neerwaasten werd door Eunice stevig doorheen geschud, waardoor het gebouw een tijdlang niet te betreden was. Dranghekkens moesten passanten vrijwaren van vallend puin en van enige renovatiewerken bleek helemaal geen sprake.

“De verzekeringsmaatschappijen werden onder de schadedossiers bedolven waardoor de administratie eindeloos lang op zich liet wachten. Toch kwam er een positief signaal met betrekking tot de kerk van Neerwaasten!” Op het kabinet van burgemeester Alice Leeuwerck klonk de kreet van opluchting, toen de renovatiewerken een groen licht kregen. “We beginnen zo snel mogelijk met het verkrijgen van correcte offertes, waardoor de inwoners van onze gemeente zo snel mogelijk terug volledig toegang tot de kerk van Neerwaasten zullen krijgen.”