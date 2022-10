Werken aan belfort starten volgende week

De werken aan het stadhuis van Roeselare zitten op schema. Volgende week wordt er gestart met de renovatie van het belfort, na nieuwjaar wordt het historisch gedeelte onder handen genomen. “De ruwbouw van het nieuwe gedeelte zou moeten klaar zijn tegen het bouwverlof.”

De stad hoopt in het voorjaar van 2024 de deuren van het gloednieuwe stadhuis te kunnen openen. “We zitten momenteel helemaal op schema. We kunnen rekenen op een hele goede aannemer die telkens mee zoekt naar oplossingen”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V). Momenteel is men in de bouwput bezig met het leggen van bekisting voor de keldervloer van de nieuwbouw. De ruwbouw van het nieuwe stadhuis zou moeten af zijn tegen het bouwverlof volgende zomer. Volgende week start de eerste fase van de renovatie van het oude, gebleven gedeelte. “In een eerste fase starten we met de renovatie van het belfort. Na nieuwjaar starten we met de werken aan het historische gedeelte”, aldus projectleider Giovanni Nowé.

Trouwen in de binnentuin

Ondertussen bekijkt de stad de mogelijkheden om verliefde koppeltjes de kans te geven om te trouwen in de toekomstige binnentuin. “Vroeger moesten trouwers soms wachten omdat er bijvoorbeeld ook een jubileum doorging. We willen in de toekomst meer plaatsen kunnen aanbieden waar men kan huwen.” De binnentuin krijgt straks twee ingangen zodat dergelijke vieringen er vlot kunnen verlopen.

Stadhuisklassen

Wie de werf wil bezoeken zal dat kunnen tijdens Open Wervendag 2023. Daarnaast organiseert de stad ook de stadhuisklassen waarbij scholen de site kunnen bezoeken en uitleg krijgen over het project. Een groep cursisten van VDAB Roeselare bracht woensdagmiddag een bezoek, maar ook vanuit andere plaatselijke scholen is er al interesse.