Werf in Oostende stilgelegd nadat aannemer niet volgens vergunning handelt

Dinsdagochtend legde de politie een werf in Oostende stil nadat de aannemer niet handelde volgens de uitgereikte vergunning.

Een politiepatrouille in de Nieuwpoortsesteenweg, in de Oostendse wijk Mariakerke, merkte een bouwwerf op waar geen signalisatie was aangebracht. Verder lagen er ook brokstukken en afval op het trottoir, terwijl de uitschuifbare poten van een vrachtwagen zowel op het fietspad als stoep stonden.

Afval verwijderd

De vrachtwagen had ook een kraan met arm, die zich telkens over het trottoir begaf met bouwafval. De werfverantwoordelijke kon enkel een vergunning voorleggen voor een parkeerverbod, niet voor de inname van het trottoir en fietspad. De politie liet de werf stilleggen en stelde een pv op. Het bouwafval werd verwijderd, de uitschuifbare poten weer ingetrokken.