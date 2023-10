Weeuwhof wordt innovatieve woonvorm

Het stadsbestuur werkt samen met de provincie aan een woonproject in het beschermde gebouwcomplex Het Weeuwhof. De site wordt volledig gerenoveerd en krijgt een moderne invulling. Jongeren en jonge gezinnen zullen er betaalbaar kunnen samenhuizen. Eindelijk een oplossing dus voor deze cultuurhistorische gebouwen, die ook veel toeristen trekken.

“Het Weeuwhof ligt in de Sint-Annastraat, in volle stadscentrum. Vroeger woonden er alleenstaande oudere dames, de zogenaamde ‘weeuwen’ of weduwen. Het complex dateert uit 1769, en bestaat uit 19 kleine wooneenheden met een centraal binnenplein. Het is dus nooit een begijnhof geweest, al vertoont het bouwfysisch wel enige gelijkenissen. De gebouwen staan nu volledig leeg, omdat ze al lang niet meer voldeden aan de huidige kwaliteitsnormen”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Alternatieve woonvormen

Na een grondige renovatie, zal de site kansen bieden voor nieuwe woonoplossingen. Jonge inwoners vinden niet altijd een gepaste en betaalbare huisvesting. Alternatieve woonvormen zoals cohousing, combineren de voordelen van een locatie in het stadscentrum met betaalbaarheid, groen, rust en comfort. De nieuwe bestemming moet duurzaam zijn, en tegelijk de historische waarde van de gebouwen bestendigen.

“Met innovatieve woonvormen wordt bedoeld: initiatieven die (a) Afwijken van de klassieke een- of meergezinswoningen in eigendom of verhuring en van de klassieke kamerbewoning en (b) Een meerwaarde voor het (Vlaams) woonbeleid nastreven (bv. op vlak van betaalbaarheid, woonzekerheid, woningkwaliteit, ruimtegebruik, energie-efficiëntie, zorgverlening, maatschappelijke integratie of een efficiënte benutting van het woningpatrimonium)”, zei de burgemeester.

Financiering

Ondertussen werd ook een opdracht uitgeschreven om het juridische model op te stellen voor deze samenwerking tussen de stad, het OCMW en de provincie. Gezien de provinciale financiering (1 miljoen euro) geen subsidie maar een investering is, werd beslist om de formule te hanteren van de oprichting van een vereniging van mede-eigendom. De provincie verwerft een deel van het onroerend goed in vrijwillige mede-eigendom op basis van een toegekend maximaal en forfaitair bedrag. Het beheer komt toe aan het OCMW en de stad. Het volledige project werd geraamd op zowat 3.000.000 euro. De stad betaalt dus 2.00.000 euro. De stad kan ook subsidies bekomen via onroerend erfgoed, ten belope van een maximaal geraamd bedrag van 655.732 euro. Voor de uitvoering van deze overeenkomst zal de provincie, als opdrachtgever, steeds nauwgezet in overleg gaan met de stad en het OCMW.

Inclusieproject

Johan Lefever (Open VLD/Bewust): “Natuurlijk zijn we dit project genegen. Ik kwam hierover al diverse keren tussen, want het betreft een pareltje van onroerend erfgoed. De Poperingenaars zijn deze site erg genegen. Toch vraag ik mij af hoe de site haar oorspronkelijke, sociale functie zal behouden.”

De burgemeester antwoordde dat het complex altijd al een sociale functie had, en die in de toekomst zal behouden. “Jonge starters op de woonmarkt zullen we steunen. Zij kunnen onder meer terecht in de ‘tiny houses’, met een gemeenschappelijke ruimte. Er is ook een samenwerking met De Lovie, die enkele van hun kwetsbare bewoners daar wil onderbrengen, en er eventueel een kantoor zal innemen”, aldus de burgemeester.