“We zoeken een juiste mix van bewoners”: site ‘De Korf’ wordt cohousingproject voor mensen mét en zonder ondersteuningsnood

Oranje vzw plant op site ‘De Korf’ in Sint-Jozef in Brugge een cohousingproject voor bewoners mét en zonder ondersteuningsnood. “Of je nu een 70-plusser, student, persoon met een beperking of anderstalig persoon bent: iedereen is welkom. Wonen gaat over meer dan een huis”, zegt directeur Bert Putman.

Op de site bevindt zich momenteel nog het klooster van de zusters Maria van Pittem in de Ronsaardbekestraat, de parochiezaal ‘De korf’ met achterliggende koer en de aangrenzende woonentiteiten in de Dokwerkersstraat. Al is dat niet voor lang meer, want het voormalig klooster wordt omgebouwd tot een inclusief cohousingproject voor mensen met en zonder ondersteuningsvraag. “Wonen gaat over meer dan een huis”, zegt directeur Putman. “Je woont in een omgeving, in een wijk, samen met anderen.”

Mix van bewoners

En die anderen kunnen letterlijk iedereen zijn. Het project omvat in totaal twaalf woonentiteiten met een mix van studio’s en appartementen waar diversiteit centraal staat. “We zoeken naar een juiste mix van bewoners”, zegt directeur Putman. “We willen vooral oog hebben voor wat mensen voor elkaar kunnen betekenen.” Oranje vzw bekijkt het heel breed, want letterlijk iedereen is welkom. “Het kan gaan over een persoon met een (vermoeden van) beperking, een alleenstaande ouder, een 70-plusser, een student, een anderstalig persoon, een persoon met een psychische kwetsbaarheid”, klinkt het bij de vzw.

© GF

De organisatie verwacht wel van elke bewoner dat hij of zij zich sociaal engageert voor de andere bewoners. De vzw hoopt zo eenzaamheid van bewoners tegen te gaan. “Zo kan een student betaalbaar wonen en tegelijk iets betekenen voor de iets oudere buur”, klinkt het. “Of een alleenstaande ouder kan een beroep doen op een buur om even voor het kind te zorgen en tegelijk een anderstalige buur helpen bij taaldrempels.”

Binnen het cohousingproject woon en leef je dus met elkaar, maar doe je daarnaast ook heel wat dingen voor elkaar.

© GF

Gefaseerde renovatie

De renovatie van de site tot een zelfvoorzienend en duurzaam geheel verloopt in verschillende fases. Zonnepanelen en warmtepompen voorzien de woonentiteiten ook van de nodige groene energie. “We hopen begin 2024 van start te gaan met de renovatie van het klooster”, zegt directeur Putman. “Het moet een plaats zijn waar mensen elkaar graag willen ontmoeten, spontaan, hartelijk en laagdrempelig.”

Op dinsdag 3 oktober om 19.30 uur vindt een infosessie plaats in De Korf.