Waterbuffer én veel groen in Proven

De stad Poperinge is al enkele jaren bezig met het RUP Proven, waarbij er vooral gekeken wordt voor een bekken om water te bufferen. Ook is er aandacht voor meer sportzone, 18 nieuwe woningen, uitbreiding Aviko, heroriëntatie bedrijventerrein, en vooral ook veel groen.

De opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan was een werk van lange adem, maar nu is het plan voor Proven definitief. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) had nog enkele opmerkingen gemaakt inzake het waterplan met bufferen van water, maar die problemen werden aangepakt in het nieuwe plan.

Reservegebied

“Naast het huidig bedrijventerrein langs de Couthoflaan is er 3 hectare reservegebied dat tot tegen de Reningestraat komt”, geeft Jan De Moor namens WVI tekst en uitleg. “De uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein zal er dus komen. In de directe omgeving van het bedrijventerrein, dat tot tegen de Klyttebeek komt, wordt ook een waterspaarbekken gerealiseerd. Dat moet niet alleen zorgen voor het bufferen van water, maar ook de omgeving van de kerk en het Alexisplein beschermen tegen wateroverlast. Door de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt de druk op het watersysteem immers ook groter en dus is bescherming tegen wateroverlast echt wel nodig.”

Naast deze realisatie komt er in de nabijheid van OC De Croone, waar er bijkomende bergruimte wordt voorzien, ook ruimte voor de kinderopvang in het Kabouterhuisje. Ook zijn er nog bijkomende realisaties gepland in de kerkzone met het aanpalend kerkhof. In de Hoepelsnijdersstraat komt er ook een kleine groenzone van ongeveer 175 vierkante meter.

Recreatiezone

Het sportterrein met de voetbalvelden van TSC Proven langs de Roesbruggestraat wordt versterkt als lokale recreatiezone. Ook aardappelverwerkend bedrijf Aviko wordt met 38 are uitgebreid voor de realisatie van een opslagzone en diverse parkeerplaatsen voor wagens en vrachtwagens, al dan niet met oplaadpunten, waarbij ook de toegangscontrole wordt geoptimaliseerd. Om bijkomende hinder te beperken, wordt alvast bij Aviko een groot groenscherm gerealiseerd.

Tussen de Blokweg en Terenburgseweg kwam er al enkele jaren geleden een perceel vrij om er 16 wooneenheden op te trekken. Aansluitend daarop, met ontsluiting via de Blokweg, kunnen er nog 18 bijkomende wooneenheden gerealiseerd worden. Hierbij wordt de klemtoon vooral gelegd op een groene omgeving. De supermarkt in de Blokweg krijgt ook parkeerruimte bij, recht tegenover de winkel. Op drie huidige bouwpercelen kunnen parkeerplaatsen gerealiseerd worden, om later eventueel opnieuw functie van bouwgrond te krijgen.

Wie het RUP wil inkijken en opmerkingen wil formuleren, kan dit dagelijks tot 13 april bij de Dienst Omgeving in de Veurnestraat 22 in Poperinge.