Warmte op bouwwerven: Confederatie Bouw en Bouwunie delen aanbevelingen

Confederatie Bouw en Bouwunie, de unie van kmo-bouwbedrijven, herinneren aan enkele maatregelen die bouwbedrijven de komende dagen kunnen nemen tegen de hitte, zoals voldoende water drinken en tijdig pauzes nemen.

Afgelopen juni bracht Confederatie Bouw een zogenaamd hitteplan met aanbevelingen om de warmte de baas te blijven op bouwwerven. Zo raden ze aan om vroeger aan de werkdag te beginnen, in een atelier te werken waar mogelijk, voldoende pauzes te nemen en genoeg te drinken. Ook het aanbrengen van zonnecrème is een van de suggesties. Verder wijst ook Bouwunie op maatregelen als voldoende schaduw opzoeken en het dragen van beschermende kledij.

Hitteplan

Het gaat weliswaar bij beide organisaties om aanbevelingen. “De werfleider bepaalt welke maatregelen genomen worden”, klinkt het bij Bouwunie. Volgens Confederatie Bouw houdt het merendeel van de bouwbedrijven wel al rekening met het hitteplan. De aanbevelingen zijn dan ook “in het voordeel van de bedrijven zelf”. “Ze hebben geen baat bij werknemers die geveld worden door een hitteslag”, aldus Confederatie Bouw.

Of bouwbedrijven mogelijk tijdelijk enkele werven stilleggen, is volgens Confederatie Bouw onwaarschijnlijk. “In dat geval zullen ze eerder op zoek gaan naar alternatieven, zoals in een atelier werken in plaats van een open werf.” Zowel Bouwunie als Confederatie Bouw wijzen er weliswaar op dat de hitte een invloed kan hebben op het gebruik van bepaalde bouwmaterialen, zoals beton, mortel of verf.

Als bouwbedrijven rekening houden met de aanbevelingen, voorziet Confederatie Bouw de komende dagen niet meteen grote problemen. “We houden de temperaturen natuurlijk in de gaten”, klinkt het nog.

