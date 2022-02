Waarschuwing voor malafide dakherstellers die willen profiteren van stormschade

De politie waarschuwt voor malafide dakwerkers die aan van deur tot deur gaan om mensen op te lichten in de nasleep van de voorbije stormen van afgelopen dagen.

Zo kregen bewoners in de regio rond Diksmuide al bezoek van deze dakherstellers. Ze bieden zich ofwel aan in de naam van een gekend dakbedrijf uit de streek ofwel geven ze zich uit als een gespecialiseerde firma die uitgestuurd werd door de verzekering om de schade te komen bekijken en eventueel meteen te herstellen. Dat was het geval bij de mensen rond Diksmuide. Zij lieten de Franstalige mannen op hun dak toe, zogezegd om wat minieme schade aan de dakpannen gratis te herstellen in opdracht van de verzekeraar, waarna ze na afloop de bewoners prompt een factuur van 300 euro onder de neus schoven.

In een ander geval eisten ze meteen cash geld. In beide gevallen zouden de malafide dakherstellers met een bestelwagen met Luxemburgse nummerplaat gereden hebben. Ook politiezone Westkust waarschuwt nu voor de malafide praktijken. “Helaas maken oplichters misbruik van de voorbije storm”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve. ” Wij kregen melding dat er in onze regio personen van deur tot deur gaan om hun diensten aan te bieden als zogenaamde dakherstellers. Ze gebruiken hiervoor de naam van bestaande firma’s. Onder andere de naam van dakwerken Degrieck werd gebruikt in de Klaproosstraat in Veurne door twee manspersonen die niet bij de firma actief zijn. Wees dus alert en check de firmagegevens wanneer je plots dakherstellers aan jouw deur krijgt. We hebben nog geen weet van feiten in onze politiezone, maar een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard.”

Wie iets verdachts zou opmerken kan steeds de politie verwittigen. (JH)