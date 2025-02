Vzw Viro bouwt elf studio’s voor mensen met beperking op site Den Hoye

Op de site van parochiezaal Den Hoye en de leegstaande school aan de Predikherenrei laat vzw Viro 11 studio’s voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid bouwen. “Ook het huis aan de straatkant maakt deel uit van het project en daarvoor zoeken we een buurtgerichte invulling”, zegt projectmedewerker Lies Deketelaere.

Buurtverbinding

Wie al eens aan de Predikherenrei passeert, heeft mogelijk gemerkt dat het oude parochiale centrum, Zaal Den Hoye, er niet meer staat. Daarachter staat een oude katholieke basisschool die al jarenlang buiten gebruik is en nu in casco werd gezet. “De hele site was eigendom van de vzw Decanale Werken en die zocht naar een organisatie om de site aan te kopen en te ontwikkelen. In de toewijzing daarvoor speelden parameters zoals sociale versterking en buurtverbinding een grote rol”, zegt projectcoördinator Lies Deketelaere van vzw Viro. “Er zijn nu 11 studio’s in opbouw en die zullen gerealiseerd worden binnen en naast de ruwbouw van het oude schoolgebouw; wat toch wel een mooi en waardevol gebouw is. De plaats waar de parochiezaal stond, zou als open ruimte gebruikt worden zodat we een aangename, ruimtelijke site kunnen creëren”, legt Lies uit. “We richten ons op mensen met een psychische kwetsbaarheid of een autismespectrumstoornis.”

In het complex zal geen permanente begeleiding zijn er is ook geen conciërge voorzien, maar wel ondersteuning door een mobiel team van medewerkers van Viro. “Bij het mobiel team kunnen de bewoners terecht met vragen over administratie, psychosociale zaken, boodschappen doen, vrije tijd en ga zo maar door”, zegt Lies. “Ook het huis aan de straatkant (wit geverfd en met rood dak, red.) behoort tot de site en werd dus mee aangekocht. Daarvoor zoeken we een buurtgerichte invulling, waarbij we ook aansluiting zullen zoeken op andere centra en zorgaanbieders in de buurt, zoals Oranje en De Balsemboom.” Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken in maart 2026 opgeleverd worden.