Vroegere woonplaats Paul De Grande te koop: wie biedt 2,3 miljoen euro voor kasteel van Snellegem?

Het kasteel van Snellegem, dat de bekende Brugse antiquair Paul De Grande verkocht om het Memlinghuis te kunnen aankopen, staat opnieuw te koop. Voor 2,290 miljoen euro.

In de eerste aflevering van het nieuwe VTM-programma ‘Miljoenenhuizen’ op donderdag 18 mei om 20.35 uur wordt er aandacht besteed aan het kasteel van Snellegem. Het prijkt ook op immoweb.be. Daar wordt het als volgt aangeprezen: kasteel met zes slaapkamers in de Kasteeldreef in Jabbeke te koop voor 2,290 miljoen euro.

“Het gaat om een eclectisch kasteel gelegen centraal in een landschapspark, aangelegd in 1874-1875. Het betreft een ruim begraasd park, omzoomd met bomen en met ten noorden van het kasteel een serpentinevijver. Het domein bevindt zich in een uitstekende staat en biedt tal van mogelijkheden.”

Mastersuite

“Het hoofdgebouw omvat op het gelijkvloers een royale inkomhal, bureel en drie authentieke salons. Op de eerste verdieping bevindt zich de leefruimte, deze werd als volgt opgevat: hal, die toegang geeft tot het bureel, woonkamer en eetplaats. De eetplaats beschikt over een gezellig terras die een mooi overzicht biedt over het domein. Vervolgens is er de keuken met berging en tot slot vinden we op de eerste verdieping de mastersuite (dressing, badkamer en slaapkamer).

“Op de tweede verdieping vinden we centraal een grote open leefruimte (loftgevoel) en vier slaapkamers met eigen badkamers. Het volledige gebouw en een deel van de tuin zijn onderkelderd, deze bieden een zee van ruimte en zijn 100% droog. Alle verdiepingen zijn bereikbaar met een grote lift. Het kasteel onderging in 1980 een grondige renovatie maar is nu wel op te frissen”, aldus immoweb.