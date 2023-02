Vroeger restaurant en delicatessenwinkel in Oostduinkerke maken plaats voor immobiliënproject

Het voormalige restaurant Islandia en het pand waarin delicatessenwinkel Cabane was gevestigd in de Albert I-laan in Oostduinkerke gaan in mei of juni tegen de vlakte. In de plaats realiseert Rietveld Projects een nieuw immobiliënproject met zestien appartementen.

Eind 2021 sloot het gekende restaurant Islandia de deuren toen de uitbaters op pensioen gingen. Winkel Cabane is sinds vorig weekend verhuisd naar de Leopold II-laan. Rietveld Projects begint dit jaar in de Albert I-laan 89-91 met de bouw van een immoproject. “De architecten van het Gentse bureau Element Architecten lieten zich voor hun ontwerp baseren op het werk van de Duitse kunstenaar Josef Albers die kleur in de ruimte aanmoedigde. De groene accenten in de ramen en inkom zijn een eerbetoon aan hem. Het appartementsgebouw heet ook residentie Josef Albers”, zegt Thomas Moerman.

2025

Het pand wordt zes verdiepingen hoog en telt vijftien appartementen en een penthouse. © Rietveld Projects

Het pand wordt zes verdiepingen hoog en telt vijftien appartementen en een penthouse. Op het gelijkvloers is ruimte voor een winkel van 180 vierkante meter. In mei of juni worden de huidige twee leegstaande gebouwen afgebroken. “We willen het project begin 2025 klaar hebben”, laat Thomas nog weten.

De prijzen variëren van 215.000 euro voor de kleinste appartementen tot 495.000 euro voor die met drie slaapkamers. De verkoop is recent gestart. (GUS)