Voorontwerp nieuw sportcomplex Ardooie klaar

Wim Baekelandt van architectenbureau Verba uit Ardooie stelde maandag aan de gemeenteraadslieden het voorlopig voorontwerp van de uitbreiding van de sportsite De Ark voor. “Het wordt een compact twee verdiepingen tellend gebouw met onder andere indoor padelvelden, fitness, een polyvalente zaal en een cafetaria”, zegt de architect. De realisatie is volgens burgemeester Karlos Callens voorzien voor volgend jaar.

Door de aankoop van een hoeve in de Stationsstraat naast de bestaande sportsite ‘De Ark’ kwam er voldoende ruimte om de bestaande sportinfrastructuur uit te breiden.

In recente gemeenteraden had de oppositie nogal wat kritiek op het gemeentebestuur omdat ze wel veel mooie plannen maken, maar waarvan de realisatie dan te lang op zich laat wachten. En zie, we zijn nog maar pas aan een nieuw jaar begonnen of het bestuur komt al met een ‘voorlopig’ voorontwerp voor het nieuwe sportcomplex dat aangebouwd wordt aan de bestaande sporthal De Ark.

Industrieel gebouw

De nieuwe sporthal, een industrieel gebouw met een mooie gevelbekleding, wordt tegen de bestaande Ark aangebouwd. Op de benedenverdieping ligt het inkomsas aan de zijkant, gericht naar de Stationsstraat. Er komen 2 indoor padelvelden, individuele en groepskleedkamers, sanitair en een cafetaria met overdekt terras.

De tweede verdieping bevindt zich boven de cafetaria, het inkomsas en de kleedkamers en daar komen een fitness, een polyvalente zaal met spiegels voor spinning en dans en een berging. Er is ook een lift. Rechtover de indoor padelvelden liggen nog 4 outdoor padelvelden. Tussen de nieuwbouw en de padelvelden komt een doorsteek voor fietsers en voetgangers met eventueel een groene zone ertussen.

“Liefst een akoestische groene buffer tussen de padelvelden, de paardenpiste en de bewoning om zo geluidsoverlast te voorkomen”, zei Ward Callewaert (Groep 82).

Sportraad

Kimara Goethals van Samenplus vindt dat men vooraf advies had moeten vragen aan de sportraad. “We zullen dat nu doen aan de hand van dat voorontwerp waar nog veel zaken aan gewijzigd kunnen worden”, aldus de burgemeester. En Kimara wil ook een balie en een kantoor bij de fitness, padelvelden die op voldoende afstand liggen van de paardenpiste en schuiframen aan de cafetaria. Ze vindt ook dat een kindertoilet overbodig is.”

“We hopen volgend jaar met de werken te kunnen starten”, zegt burgemeester Karlos Callens (Groep 82), die meteen een oproep deed voor uitbater(s) voor de nieuwe cafetaria. “Bijvoorbeeld een echtpaar waarvan de man of vrouw kinesist is en een koppel dat bereid is te zorgen voor de hele uitbating van cafetaria en sportinfrastructuur. Het wordt in elk geval een concessie.”

Chantal Vande Vyvere (onafhankelijk) vindt dat het beter zou zijn dat de bestaande cafetaria sluit en de bezoekers verwijst naar de nieuwe cafetaria. “De ruimte die vrijkomt kan dan voor iets anders dienen”, zegt ze.

(IB)