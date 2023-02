Voorkeurscenario uitwerking Strategische Spie wordt voorgesteld aan het publiek

Het stadsbestuur van Ieper organiseert op woensdag 22 maart een publieksmoment rond het masterplan Strategische Spie. De Strategische Spie is het stadsdeel ten zuiden van het station met plannen om te wonen en te werken. “Met een extra KMO-zone in de hangars van defensie en ruime mogelijkheden in de voormalige kazerne.”

De Strategische Spie biedt ruimte voor ruimte voor nieuwe woningen, bedrijven en groen en moet een stadsdeel met een eigen identiteit worden. “De Strategische Spie is als het taartstuk dat ontbreekt in de stedelijke contour”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “Een stuk om van te watertanden met extra natuurbeleving, wonen met zicht op het vestinggebied, een goed toegankelijke kleinhandelszone, zachte wegverbindingen en een vlotte verkeersafwikkeling. Dit alles gekoppeld aan een extra KMO-zone in de hangars van defensie en ruime mogelijkheden in de voormalige kazerne. Een ambitieus programma op maat van de hoofdstad van de Westhoek.”

Het ruimtelijk onderzoek naar wat mogelijk is met de Strategische Spie werd in oktober 2021 opgestart via de ontwerpweek. Verschillende experten van ontwerpbureaus, medewerkers van Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen werkten een week lang aan 3 mogelijke scenario’s om dit stadsdeel in de toekomst in te vullen. Tijdens deze week werden twee publieksmomenten georganiseerd.

72.000 euro

Na de ontwerpweek werd het project via de Conceptsubsidie Stedenbeleid Vlaanderen geselecteerd en kreeg de stad Ieper een budget van 72.000 euro. Met dit Vlaamse budget werd een begeleidingstraject voor de stadsvernieuwing ‘de inundatie van Bailleul strategisch stadsdeel in Ieper’ uitgeschreven. Ontwerpbureau BUUR werd aangesteld om dit vervolgtraject te begeleiden en bouwde daarbij verder op het studiewerk van de ontwerpweek. Door evaluatie van de 3 scenario’s op basis van verdiepend onderzoek werd een voorkeursscenario als masterplan uitgetekend.

Tijdens een publieksmoment op woensdag 22 maart in Het Perron kan het grote publiek kennismaken met de toekomstige plannen voor dit stadsdeel. Er zijn 4 tijdsloten: om 16, 17, 18 of 19 uur. Geïnteresseerden schrijven zich voor een tijdslot in via het online formulier op www.ieper.be/strategische-spie. Via deze webpagina volg je alle updates over het masterplan.