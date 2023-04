Voorbereidende werken voor verlenging van de Verlaagde Leieboorden gestart:“Kasteelkaai krijgt tuin van 1.000m² aan het water”

Sinds maandag 3 april is een aanvang genomen met de grondige heraanleg van de oude Leieboorden aan de Dolfijnkaai, Kasteelkaai en Reepkaai in Kortrijk. De nutsmaatschappijen zijn begonnen met voorbereidende werken. Later volgt een archeologisch onderzoek. De eigenlijke werken starten pas na de zomer.

Stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg zetten hun samenwerking verder om ook de rest van de Oude Leieboorden op te waarderen. Naast het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte en het vervangen van de Leiebrug, krijgt waterbeleving een centrale rol op de Oude Leie. De Kasteelkaai krijgt een unieke verlaagde tuin van 1.000m² aan het water, de Reepkaai een plaats voor waterrecreatie, en de Handelskaai een haventje voor pleziervaartboten. De Dolfijnkaai wordt een promenade met terrasjes. Voor dit alles kan, moeten er voorbereidende werken uitgevoerd worden.

“We brengen de leidingen die nu onder de Leiebrug hangen tot onder de Leie. We voeren deze werken uit tussen maandag 3 april en vrijdag 5 mei. Hiervoor zal de Dolfijnkaai afgesloten zijn, tussen de Leiestraat en de Vismarkt. Voor voetgangers zal er een doorgang zijn. Huizen en handelszaken blijven ook bereikbaar te voet”, duidt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) namens schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit), die met vakantie is.

De verlaagde tuin aan de Kasteeltuin zal een oppervlakte hebben van 1.000m². © Render Stad Kortrijk

AZ Groeninge bereikbaar

Ook de tip van het Buda-eiland zit in de voorbereidende werken. Het park, wandelpad en speelzone op de tip worden afgesloten vanaf de Budastraat tot aan de Kasteelbrug. De voetgangers- en fietsbrug Reepbrug is ook niet bereikbaar. Om te onthouden: AZ Groeninge Reepkaai zal doorheen de verschillende fasen van de werken altijd bereikbaar zijn, hetzij via de Kasteelkaai, hetzij via de Reepkaai.

In de tweede fase komt er een archeologisch onderzoek in de zone van de Dolfijnkaai. Dit start na de boring onder de Leie, op maandag 8 mei, en neemt vier weken in beslag. De werfzone en de daarmee gepaard gaande hinder zijn dezelfde als bij de boring onder de Leie. Langs de Dolfijnkaai zal er geen archeologisch onderzoek plaatsvinden.

In fase drie komen er nutswerken. “We vernieuwen de leidingen in de volledige werfzone vanaf eind mei. Deze werken vinden voornamelijk plaats in de voetpadzone. De exacte timing en fasering volgen eind april, begin mei. De eigenlijke werken starten na de zomer. De timing en fasering zijn in opmaak. We lichten deze in de zomermaanden toe”, aldus Wout Maddens.

© Render Stad Kortrijk

69 bomen

Voor het ontwerp werd opnieuw samengewerkt met landschapsarchitect Michel Desvigne en studiebureau Arcadis, die ook de Leieboorden aan de Broeltorens ontwierpen. De stad kreeg hiervoor in 2019 de prijs voor de ‘Beste publieke ruimte in Vlaanderen’.

Nu brengen we de leidingen die aan de Leiebrug hangen tot onder de Leie – Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing (Team Burgemeester)

“De uitgangspunten van dit ontwerp zijn: ontmoeten, waterplezier, ontharden en vergroenen. Er komt flink wat meer groen dan in de eerste fase. De grijze asfaltvlakte aan de Kasteelkaai wordt een verlaagde tuin en er worden 69 bomen aangeplant: 36 in de Dolfijnkaai/Kasteelkaai en 23 in de Reepkaai, en later komen er nog tien bij, na de vervanging van de Leiebrug.”

“Dit past trouwens in onze filosofie om nog op tal van plaatsen in onze stad te ontharden en meer groen aan te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een nieuwe hotspot aan het water wordt, in onze stad. De pleinen en de parken zijn de tuinen van de stadsbewoners en zorgen voor zuurstof en afkoeling in de stad. Laten we hopen dat deze realisatie opnieuw sterk zal gesmaakt worden door de Kortrijkzanen en al wie Kortrijk bezoekt”, besluit schepen Maddens.

In de omliggende straten blijft de situatie ongewijzigd. Zo blijven woningen en handelszaken bereikbaar. De behouden parkeerplaatsen zijn gericht op de nabije handelszaken (kortparkeren) en bewoners – Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit)

Bij de heraanleg van de kades als woonerf ontstaat maximaal ruimte voor voetgangers en fietsers. De Dolfijnkaai en Kasteelkaai worden eenrichtingsverkeer richting Leiestraat voor wagens. Ook de Handelskaai krijgt bij heraanleg eenrichtingsverkeer richting Noordbrug voor wagens.

“In de omliggende straten blijft de situatie ongewijzigd. Zo blijven woningen en handelszaken bereikbaar. De behouden parkeerplaatsen zijn gericht op de nabije handelszaken (kortparkeren) en bewoners. Langparkeren wordt doorverwezen naar de (ondergrondse) stedelijke parkings”, gaf schepen Axel Weydts eerder mee.

© Render Stad Kortrijk

Budget en timing

Stad Kortrijk investeert 5,35 miljoen euro in de heraanleg van de Dolfijnkaai/Kasteelkaai in 2023-2024, de Kasteelbrug en de eerste ingrepen aan de Reepkaai in 2024-2025. De Vlaamse Waterweg nv investeert mee voor het vervangen van de Leiebrug. De datum van de uitvoering is in verdere afstemming met andere ingrepen en minder hinder, de Handelskaai en de afwerking van de Reepkaai zijn voor na 2025.