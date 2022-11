Vlekkenplan goedgekeurd: WZC Sint-Camillus en kleuterschool in zelfde gebouw

Tijdens de gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken werd de stand van zaken rond het masterplan voor Wevelgem Centrum gegeven. Meer bepaald wat de mogelijke ontwikkelingen zijn in het gebied tussen de Deken Jonckheerestraat en de Schoolstraat, ook campus Noord genoemd. Belangrijk is dat er een vlekkenplan werd goedgekeurd door alle partijen. Een stuk van het nieuwe WZC Sint-Camillus zou aldus boven de nieuwe kleuterschool komen te liggen.

Het gebied tussen de Schoolstraat en de Deken Jonckheerestraat zal in het kader van de verdere ontwikkeling van Wevelgem centrum grote veranderingen ondergaan. Dat was alvast de opzet van het masterplan. Het zou weliswaar een taaie brok worden want op dat uitgebreid stuk terrein zaten niet minder dan vier actoren: Woonzorgcentrum Sint-Camillus, SPWe Basisschool, de gemeente met de assistentiewoningen Ter Meersch en het klooster. Ondertussen werd het klooster aangekocht door SPWe en de gemeente.

Kleuterschool onder WZC

De plannen zullen resulteren in grote veranderingen, bouwprojecten en zware investeringen, die de situatie voor tientallen jaren zullen vastleggen. Het duurde dus even voor alle partijen hun akkoord wilden geven, maar sinds september staan de neuzen in dezelfde richting. Dan werd het vlekkenplan door de verschillende raden van bestuur goedgekeurd. Dat vlekkenplan is nog geen definitieve plattegrond, maar leert enkel waar de verschillende blokken kunnen komen. Vooral Woonzorgcentrum Sint-Camillus zal ingrijpende wijzigingen ondergaan. Met onder meer de afbraak van het oudste gedeelte.

“Inderdaad zijn we ver gevorderd”, zegt Piet Dujardin, voorzitter van de raad van bestuur van WZC Sint-Camillus. “We zijn nu in de fase waarbij er een bureau dient aangesteld om het bestek van de bouwwerken te schrijven en dit in opdracht van de drie betrokken partijen, met name de lagere school, de gemeente voor wat betreft de omgevingswerken en de parkings en WZC Sint-Camillus. Dan pas zullen de precieze plannen worden opgemaakt. Wat vaststaat is dat er een ‘blok’ komt, ongeveer waar de kleuterschool nu staat, waar we samen met de lagere school een gemeenschappelijk gebruikt gebouw zullen optrekken. Onderaan komt de kleuterschool en daarboven kamers van het woonzorgcentrum. Daarnaast zijn er nog twee blokken die meer richting Kloosterstraat liggen. De ligging hiervan is nog niet definitief.”

Grotere sporthal SPWe

De bouw van het nieuwe blok – 32 kamers en een kleuterschool – zou er op relatief korte termijn kunnen komen net zoals een tweede blok met 60 kamers. Een derde blok zou dan weer op de langere termijn worden gebouwd.

Hoe de verdere plannen er zullen uitzien en op welke termijn het realiseerbaar is, is nu nog koffiedik kijken. Vooraleer men opnieuw kan bouwen moeten de bestaande gebouwen gesloopt kunnen worden en moeten de nodige interim oplossingen voorhanden zijn. Voor het woonzorgcentrum is het ook belangrijk dat de verschillende blokken met elkaar in verbinding staan.

Er was lang sprake dat een nieuwe sporthal zou gebouwd worden voor SPWe. Nu wordt van dat plan afgezien maar zou de bestaande sporthal die parallel loopt aan de Schoolstraat, vergroot worden tot twee basketbalvelden.

In dit gebied zou ook de grote parking komen die de centrumparkings moet doen vergeten. Die zou langs de Kloosterstraat worden aangelegd, onder meer waar nu de oudere gebouwen van het woonzorgcentrum staan. Het centrum zou vandaar vlot bereikbaar zijn langs twee assen voor de zachte weggebruikers en wandelaars.

“Het klopt dat de neuzen in dezelfde richting staan”, bevestigt Piet Dujardin. “Wel is er nog wat verder overleg nodig en ook het financiële plaatje is voorlopig nog een mogelijke rem.”