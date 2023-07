Vivendo-woonproject op site ‘Tuinfluiterstraat’ in Sint-Pieters feestelijk geopend

Vrijdagnamiddag vond de feestelijke opening plaats van het woonproject van Vivendo op de site ‘Tuinfluiterstraat’ in Sint-Pieters. In totaal 60 sociale huurappartementen, verdeeld over 4 appartementsgebouwen, werden er volledig afgewerkt en verhuurd.

De Brugse Maatschappij voor Huisvesting, nu Vivendo, wenste al in 2014 werk te maken van de ontwikkeling van het plangebied Duivenkeet, dat begrensd is door een populierendreef, een waterloop en de Blankenbergse Steenweg. Ten westen in het plangebied werden 8 duowoningen en 14 ééngezinswoningen gerealiseerd die in 2021 in huur werden genomen.

Grote parkeergarage

Centraal werd het projectgebied ingevuld met 4 appartementsblokken, telkens 4 bouwlagen hoog. Het warmtenet van IVBO staat in voor de warmteproductie voor de verwarming en het sanitair warm water.

Er is een grote ondergrondse parkeergarage, en aan de rand is ook voor parkeergelegenheid voor de bezoekers gezorgd.

Tussen de woongebouwen werd een binnenplein met diverse groenzones, aanplantingen en zitbanken gerealiseerd.

“Dankzij de nabijheid van de Blankenbergse Steenweg is er een goede ontsluiting, en toch is het hier heel rustig wonen”, aldus Dirk De fauw, voorzitter Vivendo. (CGRA)