Villa Hanssens in Zwevegem bijna tegen de vlakte

De imposante villa Hanssens in Zwevegem-Knokke is verkocht en zal plaats maken voor een showroom en herstelwerkplaats. De villa is bijna verdwenen.

Villa Hanssens is in Zwevegem-Knokke een begrip. Het statige gebouw werd in 1936 gebouwd door Valére Demeestere, zodat zijn dochter Gerda na haar huwelijk met Paul Hanssens er meteen met haar man zou kunnen intrekken.

De villa kwam naast de steenbakkerij in Zwevegem-Knokke, waar het echtpaar eigenaar van was. De steenbakkerij sloot in 1980 definitief de deuren.

De villa stond nu al een tijdje te koop en vond uiteindelijk in de BV Deconink uit de Harelbeekstraat in Zwevegem een nieuwe eigenaar.

De bedoeling van het autobedrijf is om na het slopen van de villa er een showroom met werkplaats te bouwen. Daarbij zouden ook alle bomen op het terrein, waaronder waardevolle oude beuken, gerooid worden.

(GV)