Vierde fase van bedrijvenpark in Knokke-Heist is bijna klaar: dit zijn de plannen

De vierde fase van bedrijvenpark ’t Walletje nadert na twee jaar zijn voltooiing. Alle kavels zijn al toegewezen en de eerste ondernemingen starten wellicht in het najaar van 2023 hun bouw.

Groen en natuur

’t Walletje 4 is aangelegd met veel aandacht voor groen en natuur. Zo staan er 170 bomen op de site waarvan de Spaanse aak (veldesdoorn) en de sierpeer de grootste groepen vormen. Daarnaast werden er ook bosplantsoen, klimplanten, groenblijvende hagen en graszones geplant. Verder werd al een park en een vijver aangelegd. Die vormen een natuurlijke grens aan het fietspad. De vijver dient als bufferbekken voor het regenwater dat wordt opgevangen in de KMO-zone. Dankzij het gescheiden rioolstelsel komt het regenwater terecht in de vijver die meteen al heel wat vogels in de omgeving aantrekt.

Aan de vijver is ook een houten ponton voorzien met picknicktafel zodat de toekomstige medewerkers daar ‘s middags aangenaam kunnen lunchen en genieten van de groene omgeving. Verder zal de nieuwe brandweerkazerne daar zijn thuis vinden en komt er aan de kant van de Natiënlaan een snellaadstation met laadpalen voor elektrische auto’s en een afvalstraat.

Masterplan Fiets

Met dit project vervolledigt Knokke-Heist ook een belangrijke fietsverbinding tussen Westkapelle en Knokke en behaalt de badplaats zo een van haar doelstellingen uit het Masterplan Fiets, namelijk de vier deelgemeentes met elkaar verbinden. Dankzij deze fietspaden, zijn fietsers niet langer verplicht om de Natiënlaan te volgen en kunnen ze in de plaats op een volledig vrijliggend fietspad aangenaam tussen deelgemeente Knokke en deelgemeente Westkapelle fietsen.

Het fietspad start in het dorp van Westkapelle en loopt achteraan het basecamp van Club Brugge tot aan het kunstwerk La Flèche van Jean-Pierre Raynaud. Vanaf daar kunnen fietsers richting de balkonrotonde om zo via de Natiënlaan of de Kragendijk verder richting Knokke te fietsen. Op termijn wordt deze verbinding doorgetrokken doorheen de tweede golf tot in Duinenwater. (MM)