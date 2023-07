Verlaten textielfabriek krijgt een nieuwe bestemming in Deerlijk

Buurtontwikkelaar Matexi is vandaag, maandag, gestart met de afbraak van de voormalige textielfabriek in de Wandelweg in Deerlijk. Eerder verleende de gemeente aan Matexi de verkavelingsvergunning voor de ontwikkeling van zestien energiezuinige woningen en de herbestemming van het te renoveren kantoorgebouw.

De site met zestien nieuwbouwwoningen wordt een autovrije buurt met centraal een buurtpark, waarbij alle aandacht gaat naar zachte mobiliteit (verplaatsing te voet, met de fiets of de step) en duurzaamheid. Daarbij zal Matexi het nu volledig verharde industriële terrein en een deel van de Wandelweg ontharden en heraanleggen met groen.

“Als buurtontwikkelaar willen we niet alleen een aangename woonomgeving creëren voor de toekomstige bewoners”, verduidelijkt project developer bij Matexi Kevin Claeys. “We willen ook meerwaarde bieden aan de omwonenden van de site. Zo creëren we een doorsteek voor trage weggebruikers tussen de Wandelweg en Waregemstraat langs het nieuwe buurtpark.”

Duurzaam wonen

“Meer groen in de gemeente betekent ook een beter watermanagement. Zo kan in droge periodes het weinige regenwater dat valt, via de wadi’s in de bodem insijpelen in plaats van te verdampen op ondoordringbare verharding. In natte periodes is de bodem dan weer een natuurlijke spons die het regenwater beter afvoert. Het buurtgroen zorgt daarnaast ook voor meer biodiversiteit in de gemeente en tempert het hitte-eilandeffect. Met steeds warmer wordende zomers is meer openbaar groen cruciaal om steden en gemeenten te verkoelen. Stenen, asfalt en beton absorberen immers de hitte, houden die langer vast en stralen de opgeslagen warmte ook terug uit. Buurtgroen laat net de gevoelstemperatuur zakken op plaatsen met veel schaduw en kan zo de luchttemperatuur omlaag brengen.”

“Tot slot zullen de woningen niet meer verwarmd worden via aardgas, maar wel via een geothermische warmtepomp die de woningen ook kunnen koelen. Op die manier ondersteunen we de energietransitie, de overstap van fossiele klimaatonvriendelijke brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen.”

De afbraakwerken zullen nog voor het bouwverlof klaar zijn, zodat in het najaar de infrastructuurwerken kunnen opstarten. Matexi voorziet dat de eerste bewoners in de loop van 2025 hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe thuis. (DRD)