Verlaagd btw-tarief voor wie pand heropbouwt voor verhuur in Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare

Ontwikkelaars of investeerders die in een van de 32 centrumsteden, waaronde Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare, een pand heropbouwen om te verhuren, zullen volgend jaar een beroep kunnen doen op het verlaagde btw-tarief van 6 procent, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning nog dit jaar is ingediend. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vrijdag, nadat het kernkabinet de notificaties bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar heeft vastgelegd.

Het definitief vastklikken van het btw-tarief voor sloop en heropbouw op 6 procent was een van de beslissingen die Vivaldi begin deze week nam tijdens het begrotingsconclaaf.

Voorwaarden

Dat verlaagd tarief bestond al langer in de 32 centrumsteden, weliswaar met beperkingen. Om de schok van de coronacrisis te verteren, besliste de regering dat tarief tot eind dit jaar uit te breiden naar het hele land, al waren daar sociale voorwaarden aan gekoppeld.

Vanaf volgend jaar geldt in het hele land een tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw van woningen. Het gaat echter enkel om de eigen en enige woning van particulieren met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 vierkante meter, en voor particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen met het oog op sociale huisvesting.

Overgangsmaatregelen

Voor de 32 centrumsteden komt er evenwel een overgangsmaatregel voor tweede verblijven of projecten voor verhuur buiten sociale huisvesting. In dat geval zullen de betrokken ontwikkelaars of investeerders een beroep kunnen doen op de 6 procent btw op werken die tot eind 2024 worden gefactureerd of betaald. Voorwaarde is wel dat de omgevingsvergunning nog dit jaar is ingediend.

Eerder raakte al bekend dat ook wie een heropgebouwde woning aankocht bij een bouwpromotor, tot eind volgend jaar slechts 6 procent btw moet betalen. In dat geval moet de vergunning wel ingediend zijn voor 1 juli 2023. Die overgangsmaatregel geldt voor het hele land.