Verkoop van woonproject ‘De Linde’ in Blekerijstraat opgestart

In het Vlaemynck Business Center werd donderdagavond het startschot gegeven van de verkoop van woonproject De Linde. Het nieuwbouwcomplex met 37 appartementen vormt de eerste fase van het ambitieuze stadsontwikkelingsproject ’t Park, dat een gebied van 12 hectare beslaat achter het station van Tielt.

Het waren het Tieltse Dumobil en het Brusselse Immobel die in 2018 het initiatief namen voor ’t Park Zuid, dat toen – niet onterecht – aangekondigd werd als een nieuw ‘klein dorp’ in Tielt. Eind 2024 kwam het ambitieuze stadsontwikkelingsproject echter volledig in Tieltse handen nadat Van Hulle, Vlaemynck en Dumobil het aandeel van de Brusselse ontwikkelaar overnamen. Wat ooit 12 hectare weiland was tussen de Bedevaartstraat, de spoorweg en de Abeelstraat, zal door de drie Tieltse bedrijven omgevormd worden tot een nieuwe woonomgeving, met een nieuw aan te leggen stadspark van 5 hectare als hart van het project.

Dorp in de stad

De Linde is de eerste fase daarvan. Het gaat om een modern wooncomplex met 37 lichtrijke appartementen, allemaal voorzien van zuidgerichte terrassen met zicht op het park. Tijdens de infoavond werd het project voorgesteld door Vlaemynck Vastgoed, dat de exclusieve verkoop verzorgt. Architect Geert Berkein gaf het publiek een woordje toelichting over het energiezuinige ontwerp en de bouwtechnieken.

“Met ’t Park Tielt ontstaat een gloednieuw dorp in de stad”, aldus Vlaemynck. “Het wordt bovendien een groene oase met alle voorzieningen binnen handbereik. En de nabijheid van het station is een absolute troef, want waar anders vind je een betaalbare woongelegenheid op slechts 25 minuten van Gent?” (SV)

Meer info over de verkoop is te verkrijgen bij Vlaemynck Vastgoed. Wellicht halfweg 2025 zouden de bouwwerken van start gaan.