Verhoogde PFAS-waarden aan voormalige brandweerkazerne in Ruiselede

Inwoners van Ruiselede die in een straal van 500 meter rond de voormalige brandweerkazerne in de Aalterstraat wonen, kregen onlangs een brief van de gemeente in de bus waarin hen wordt aangeraden om maatregelen te nemen in het kader van mogelijke PFAS-verontreiniging in de bodem.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet recent een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op en rond de voormalige brandweerkazerne. Daaruit bleek dat er op verschillende plekken verhoogde PFAS-waarden in het grondwater zaten.

Daarom adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AGZ) nu in afwachting van verdere resultaten om tijdelijke voorzorgsmaatregelen te nemen in een gebied rond het terrein.

Geen grondwater gebruiken

Het AGZ adviseert in dat opzicht onder meer om geen grondwater te drinken of te gebruiken om te koken, om thee of koffie te zetten of om ijsblokjes mee te maken. Ook mag het grondwater niet gebruikt worden om de moestuin te besproeien of het zwembad te vullen.

Alle aansluitbare putwatergebruikers worden dan weer geadviseerd om zich aan te sluiten bij het openbaar waterleidingnet.

Binnenkort gesloopt

De voormalige brandweerkazerne in de Aalterstraat zal binnen afzienbare tijd gesloopt worden. Dat bevestigde het gemeentebestuur van Ruiselede. Op een deel van de site komt normaliter een hoppinpunt van De Lijn.

Hoe de rest van de site ingevuld zal worden, is nog een vraagteken. Zeker nu er op het terrein bodemverontreiniging werd vastgesteld. “Er is dan ook nog een weg af te leggen”, aldus burgemeester Greet De Roo (RKD).

Nieuwe kazerne

De brandweerpost van Ruiselede verhuisde in februari vorig jaar naar een gloednieuwe kazerne in de Eekhoutstraat. De grootste reden voor die verhuis was het feit dat het gebouw in de Aalterstraat niet langer voldeed aan de hedendaagse eisen. Een dik jaar later is nu beslist dat de voormalige brandweerkazerne binnenkort afgebroken wordt.

Wanneer de afbraak precies zal gebeuren, is evenwel nog niet helemaal duidelijk. “Maar de plannen zijn concreet en we weten wat we willen”, zegt burgemeester Greet De Roo. “We hebben zelfs de sloopvergunning al en wilden de sloop eigenlijk ook dit jaar nog uitvoeren. Nu is er evenwel een nieuw element in het dossier gekomen dat onze plannen ietwat dwarsboomt.”

Niet meer dringend

“Aangezien we voor de invulling van de site sowieso moeten wachten tot dat onderzoek afgerond is, is de dringendheid voor de afbraak van de kazerne wat weggevallen”, legt Greet De Roo uit.

“Een concrete datum voor de afbraak én voor de verdere invulling van de site is er dan ook nog niet. Daarnaast moeten de plannen ook nog voorkomen op de gemeenteraad.”

(TM)