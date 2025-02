Verhelst Bouwmaterialen neemt vloerafdeling van Bockaert & Thienpont over

Binnenkort zal de vloerafdeling van het familiebedrijf Bockaert & Thienpont uit Aalter, met meer dan 190 jaar ervaring in tegels, parket en laminaat, binnenkort deel zal uitmaken van Verhelst Bouwmaterialen uit Oudenburg. “Deze overname onderstreept onze gedeelde waarden en ambities, waarbij beide partijen geloven in de strategische meerwaarde van interieur- en terrasafwerking binnen de bouwhandel”, zegt Kathleen Verhelst.

Familiebedrijf Bockaert & Thienpont en Verhelst Bouwmaterialen delen een rijke traditie als familiebedrijven, waarin passie, focus en dienstbaarheid centraal staan. Al vijf generaties lang zet Bockaert & Thienpont in op kwaliteitsproducten, professioneel advies en uitmuntende service, waarden die perfect aansluiten bij het klantgerichte-DNA van Verhelst Bouwmaterialen, dat dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert.

Strategie

Zo luidt de boodschap bij de overname. “Ze perfect in onze strategie van gezonde groei. Bij Verhelst Bouwmaterialen geloven we in duurzame relaties en het verder uitbouwen van lokale aanwezigheid”, zegt Kathleen Verhelst. Naast de vertrouwde showrooms in Oudenburg, Knokke-Heist, Brugge, Kuurne en Veurne, breidt Verhelst Bopuwmaterialen haar lokaal netwerk verder uit met ook een toonzaal in Aalter & “Terrazzo in huis” te Gent.

“Dankzij de diepgewortelde expertise van het familiebedrijf Bockaert & Thienpont kunnen we de nieuwe en vertrouwde klanten nu ook in deze regio ontzorgen”, legt Kathleen Verhelst uit.