Verdwijnt er nog meer groen in Heule? Buurtbewoners vrezen ook verkeershinder door nieuwe verkaveling

Verdwijnt er nog een stuk groene ruimte in Heule? De grondeigenaar van het braakliggend terrein tussen de Kortrijksestraat en Guido Gezellelaan pal aan de spoorwegen wil er een appartementsblok met zes wooneenheden neerpoten. Een 25-tal buurtbewoners plannen alvast bezwaar in te dienen. Zij zien de lap grond liever onbebouwd en vrezen mobiliteitshinder. Nog tot 2 juli kunnen buurtbewoners bezwaar aantekenen. “Het is niet omdat iets aangevraagd wordt dat er iets goedgekeurd wordt. Ik bekijk het verloop van de procedure”, laat schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) weten.

Sinds enkele weken prijkt er een gele aanplakbrief in Kortrijksestraat aan de onverharde oprit pal naast de spoorwegen. Eric Goethals, de eigenaar van de grote lap grond aan het einde van die oprit, wil er een appartementsblok laten bouwen met in totaal zes wooneenheden, gespreid over drie verdiepingen. Het woonblok zou een totale hoogte van ongeveer acht meter bereiken.

Twee keer frustratie

De plannen zijn niet naar de zinnen van de bewoners van de aanpalende woningen uit de Kortrijksestraat. Zij staken met een 25-tal de koppen bijeen en dienen binnenkort collectief bezwaar in. Die bron van frustratie is tweeledig. Het zint het de buurtbewoners niet dat er nog maar eens een stuk groene ruimte in Heule ingepalmd zou worden voor een verkaveling. Eerder deed ook al een woonproject in de Bozestraat van projectontwikkelaar om diezelfde reden stof opwaaien.

Hier moet het appartementsblok komen. © gf

Anderzijds vrezen buurtbewoners ook extra mobiliteitshinder. Een nieuw woonproject betekent automatisch extra verkeer in de al drukke aanpalende Kortrijksestraat. De grondeigenaar omschrijft het in zijn aanvraag als volgt: “Het bijkomend aantal vervoersbewegingen (enkel personenwagens) situeert zich voor woningen doorgaans in de ochtend- en avondspits in de week en verspreid over de dag in het weekend.”

Volgens buurtbewoners kan een weg pal naast de sporen voor gevaarlijke situaties zorgen. © gf

De toegangsweg tot de grond is momenteel ook onverhard, wat ervoor zorgt dat er een straat(je) aangelegd moet worden om het project te kunnen bereiken. In de vergunningaanvraag staat ook dat er ruimte is voor een vrij beroep. Stel dat daar een kinesist of tandarts komt, zorgt dat voor x-aantal extra auto’s per dag. Een extra probleem bij het project is de aanpalende spoorweglijn. Volgens de buurtbewoners kan een weg pal naast de sporen voor gevaarlijke situaties zorgen. Infrabel, de spoorwegbeheerder, geeft het project, ondanks die redenering, toch een gunstig advies.

Openbaar onderzoek loopt

Voorlopig zijn er nog niet bijster veel bezwaarschriften ingediend, maar de buurtbewoners verwachten dat daar nog verandering in komt. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 2 juli. Nadien bekijkt de stad de ingediende bezwaren uitvoerig en moet het oordelen of het project er mag komen. Het is niet omdat iets aangevraagd wordt dat er iets goedgekeurd wordt. Ik bekijk het verloop van de procedure,” zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) daarover. Wordt ongetwijfeld vervolgd.