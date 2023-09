Verbouwbeurs wordt Iedereen Bouwt

Nieuwsgierige (ver)bouwers die op zoek zijn naar informatie voor bouwplannen kunnen op vrijdag 29 september, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober in Waregem Expo terecht. Iedereen Bouwt wordt dé Waregemse Bouwbeurs, in een nieuw kleedje.

“De beurs is werkelijk een gecentraliseerde hub, waar je toegang krijgt tot alle essentiële informatie die je nodig hebt voor een (ver)bouwproject”, verduidelijkt beursverantwoordelijke Eveline Voet. “We voorzien werkelijk alles: van trends en technologieën, tot materialen en financieringsmogelijkheden. Bezoekers ontmoeten de mensen achter de bedrijven, ontdekken hun expertise, en kunnen van dichtbij kennismaken met hun werk. We centraliseren dan ook kwaliteit en diversiteit uit onze brede regio: van aannemers tot architecten, van schilders tot verzekeraars. We hebben nieuwe trends, stijlvolle ontwerpen en innovatieve ideeën. Onze voorbeeldprojecten zorgen voor inspiratie, en bezoekers komen in contact met gelijkgestemden. Echt alles is aanwezig om een visie tot leven te brengen.”

Om standhouders het vele voorbereidende werk te besparen, heeft de organisatie een nieuw concept uitgewerkt met voorgebouwde standen. Een stand wordt aangeleverd met bergruimte en alle voorzieningen zoals tapijt, licht en elektriciteit. Standaardformaten zijn 3×3, 3×4 of 4×4 meter. In overleg kan worden afgeweken van deze formaten of kan nog altijd worden geopteerd voor een naakte ruimte in een aangepaste oppervlakte. Wie zijn zaak nog beter in the picture wil brengen, kan partner van de bouwbeurs worden. Ook voor niet-standhouders zijn er een beperkt aantal plaatsen voor die interessante formule. Meer dan zestig bedrijven nemen deel. De toegang bedraagt 7 euro. (PPW)

Info: Eveline Voet, 0477 36 15 76, www.iedereenbouwt.be en info@iedereenbouwt.be