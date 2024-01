Vastgoedmarkt zit in het slop: in West-Vlaanderen is de huizenverkoop het sterkst gedaald

Vorig jaar werden er 26.764 huizen en appartementen verkocht in onze provincie, dat zijn er 18,4 procent minder dan in 2022. Dat leren we uit de jaarlijkse Vastgoedbarometer van Notaris.be. Daarmee tekent West-Vlaanderen de grootste daling in vastgoedverkoop op. Op Vlaams niveau werden er slechts 16,9 procent minder woningen verkocht op een jaar tijd. De huizen is West-Vlaanderen zijn tussen 2022 en 2023 ook weer 3,5 procent duurder geworden. “De rentestijgingen en de algemene economische situatie zorgden duidelijk voor een afkoeling van de markt. Tegelijkertijd zijn huizen duurder dan ooit. Het wordt potentiële kopers niet gemakkelijk gemaakt”, verklaart notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be

Een vijfde duurder

Nergens was de daling in de vastgoedverkoop zo groot als bij ons. Recht tegenover ons staat Vlaams-Brabant met de kleinste daling: 14,7 procent. De spreekwoordelijke baksteen in de maag wordt door heel wat West-Vlamingen om de reeds opgesomde redenen tijdelijk genegeerd. Dat blijkt ook uit de gemiddelde leeftijd van de kopers: vorig jaar lag die op 41 jaar, het hoogste cijfer boven de taalgrens. Slechts 28,9 procent van alle kopers van jonger dan 30 jaar, in 2019 maakte die jonge doelgroep nog 32,4 procent van het volledige kooppubliek uit. (lees verder onder de grafiek)

We kochten dus 6.030 minder woningen dan een jaar geleden. Maar hoeveel hebben we precies betaald voor deze stekjes? Toen de rente begin vorig jaar stevig begon te stijgen, gingen verschillende experts ervan uit dat de vastgoedprijzen logischerwijs zouden kelderen. Die verwachte daling bleef echter uit. In tegendeel zelfs: de huizen op de vastgoedmarkt waren nog nooit eerder zo duur.

Wat is de mediaanprijs? De mediaan is het middelste getal in de gesorteerde lijst van vastgoedprijzen. Concreet wil dat zeggen dat de prijzen van alle verkochte huizen/appartementen worden gerangschikt van laag naar hoog, en daar wordt de middelste prijs uitgehaald. Dit geeft een accurater beeld van wat de doorsnee kopers ongeveer betalen voor een woning, want de gemiddelde prijs van alle verkopen wordt sterk beïnvloed door uitschieters (vb. enkele miljoenenvilla's).

Op vijf jaar tijd evolueerde de mediaanprijs in West-Vlaanderen van 230.000 naar 288.717 euro, een stijging van maar liefst 20,3 procent. Toch is dat het op één na laagste bedrag in Vlaanderen, enkel in Limburg zijn de huizen iets goedkoper. In vergelijking met 2019 steeg onze mediaanprijs het minst, maar tussen 2022 en 2023 was de toename (van 3,5 procent) enkel groter nog groter in Limburg. (lees verder onder de grafiek)

Maar er vlogen natuurlijk niet enkel huizen over de notariële toonbank. Bij meer dan een derde van de 26.764 verkooptransacties gaat het over appartementen, het grootse aandeel van alle Vlaamse provincies. Voor een gemiddeld appartement telden West-Vlamingen in 2023 zo'n 247.000 euro neer. Die mediaanprijs is op een jaar tijd met 5,1 procent gestegen, vijf jaar geleden lag die nog 17,6 procent lager. Wel opmerkelijk is dat nieuwbouwappartementen minder populair zijn dan vroeger, slechts 19 procent van alle verkochte appartementen in onze provincie is nieuwbouw. (lees verder onder de grafiek)

Wel blijft het zo dat West-Vlamingen doorgaans minder betalen voor vastgoed dan de meeste andere provincies: de Vlaamse mediaan voor huizen ligt op 325.000 euro, voor appartementen is dat 250.000 euro.